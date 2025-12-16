ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗଡିବ 100 ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବସ୍
ପ୍ରଥମ 50 ଟି ବସ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ 50 ଟି ବସ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l
Published : December 16, 2025 at 1:52 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୌଡିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବସ l ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଯୋଗେଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ସେବା ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି l ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ 100 ଇଭି ବସ ଚାଲିବ l ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 25 ଟି ଇଭି ବସ ଚାଲିବ l ବସ ସମ୍ବଲପୁର ବସ ଟର୍ମିନାଲକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି l ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଆହୁରି 25 ଟି ବସ ଆସିବ l ପ୍ରଥମ 50 ଟି ବସ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ 50 ଟି ବସ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l
ଏହି ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିବ ବସ୍:
ମୁଖ୍ୟତଃ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସେବା ସହ ସହରରେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି l ଅଇଁଠାପାଲିରୁ ସହର ଦେଇ କ୍ଷେତରାଜପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଅଇଁଠାପାଲି ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ସହର ଦେଇ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ପୀଠ, ଅଇଁଠାପାଲିରୁ ବୁର୍ଲା ଅଟଳ ଛକ ଓ ଅଇଁଠାପାଲିରୁ ହୀରାକୁଦ ଟାଉନ ଆଦି ରୁଟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବସ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ l କମ୍ପ୍ରେସନ ରିଜିୟନ ଅର୍ବାନ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି l
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଡିବ 25 ବସ୍:
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି," ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ 100 ଇ-ବସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି l ଯେଉଁଥିରୁ 50 ଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ 50 ଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 25ଟି ବସ ପଇସାରିଛୁ, ଅନ୍ୟ ବସ ସବୁ ଆମେ ବହୁତ ଶ୍ରୀଘ୍ର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ l ଏହି 25 ଟି ବସର ସେବାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆମକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସି ସାରିଛି l ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ l କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ସହରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ l "
ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ:
ଏହି ସେବାକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ବେସ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି l ଏହା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସଚେତନ ନାଗରିକ କହିଛନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ତଫିଜୁଲ ହୁସେନ ଏନେଇ କୁହନ୍ତି," ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ l ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ରେ ଯେଉ ଗମନାଗମନ ର ସୁବିଧା ଅଛି ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟୋ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା, ଆଉ କିଛି ସିଟି ବସ ଚାଲିଛି l ଏହି ଇ- ବସ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ସହର ର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଓ ଲୋକେ ସୁବିଧା ରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରି ପାରିବେ l ଏହା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହର ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତାହା ଏହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ମାତ୍ରା ରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ l"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର