ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ୧୦୦ କୋଟି ମଞ୍ଜୁର, ଉଚ୍ଛେଦ ହେବେ ୪୭ ପରିବାର

ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରେ ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ।

ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ୧୦୦ କୋଟି ମଞ୍ଜୁର, ଉଚ୍ଛେଦ ହେବେ ୪୭ ପରିବାର
ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ୧୦୦ କୋଟି ମଞ୍ଜୁର, ଉଚ୍ଛେଦ ହେବେ ୪୭ ପରିବାର
Published : November 17, 2025 at 8:56 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରର ହେବ ବିକାଶ, ବିକଶିତ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରେ ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ। ଗତକାଲି ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିକାଶ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଖୁସିର ଲହରୀ।

ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ:-
ଗତ ୨୦୨୪ ମସିହା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ପୁରାତନ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଘନଘନ ବୈଠକ। ପୂର୍ତ୍ତ ତଥା ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘନଘନ ବୈଠକ ପରେ ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ ୧୬ ନଭେମ୍ବର ଦିନ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ନବ କଳେବର ପାଇଁ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ୧୦୦ କୋଟି ମଞ୍ଜୁର, ଉଚ୍ଛେଦ ହେବେ ୪୭ ପରିବାର

ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଗତକାଲି ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ, ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଡିପିଆର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ସେ ପେଜ ୱାଇଜ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ କିପରି ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ, ମନ୍ଦିରର ଭିତର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ମନ୍ଦିରର ପାର୍କିଂ ଏରିଆ କିପରି ବଢ଼ିବ, ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀର କିପରି ବିକାଶ ହେବ, ରୋଷଘର, ବୈଠକ ଘର, ମନ୍ଦିରର କିପରି ମରାମତି ହେବ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସବୁ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖାଇଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦ କୋଟି ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ଏହି ମଞ୍ଜୁର ଟଙ୍କାରେ ମରାମତି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ।

ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ।
ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ।

ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବଳଭଦ୍ର ପତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି,"ଡିପିଆର, ଏଷ୍ଟିମେଟ ପରେ କାମ ତୁରନ୍ତ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ଆମର ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଚ୍ଛେଦ ଆବଶ୍ୟକ। ପୂର୍ବରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ଜମିରେ ବେଆଇନ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଓ ଦୋକାନ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଅଛି ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ରାସ୍ତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ପୋଖରୀର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ପାର୍କର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ। ଏହି ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହେବାକୁ ଥିବା ଜମି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ମନ୍ଦିରର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି। ପୋଖରୀ, ପାର୍କ, ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକ ଆମର ନିଜସ୍ଵ ଜମିରେ ହୋଇଛି। ତେବେ ଉନ୍ନତିକରଣ ବେଳେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ସେଥିରେ ୪୭ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୪୫ ଓ ପରେ ୨ଟି ପରିବାରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ଜମି ବଦଳରେ ଜମି ପାଇବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବିଶେଷ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନାହିଁ। ପୁର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାଢ଼େ ଦଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ସେଥିରୁ ଆଠ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଓ ବାକି ଅଢେଇ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଛି। ଅଢେଇ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ଏହି ପୋଖରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନାରେ ଥିଲା ତେଣୁ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ସମ୍ଭବପର ହୋଇ ପାରିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୋଖରୀକୁ କ୍ରୟ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର ଝୁଲଣ ଘର, ଭଣ୍ଡାର ଘର, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଣି ଗଳୁଛି, ପିଲାର ଇତ୍ୟାଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ (ASI)ର ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ ଆସିବ ଏବଂ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ ଆସିଲେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ",ବୋଲି ବଳଦେବଜୀଉ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।

ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିକାଶ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଖୁସିର ଲହରୀ।
ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିକାଶ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଖୁସିର ଲହରୀ।

ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ କଲେନି, ଲୋକ ବଦଳାଇଦେଲେ ଶାସନ:-
ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବାୟତ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି,"ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ଵିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ମନ୍ଦିର। ପୁରୀକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ନବକଳେବର କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରଥା। ଯେଉଁଠି ନବ କଳେବର ନଥାଏ। ଆମ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ମଣିବିଗ୍ରହ ଠାକୁର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦି ଏବଂ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଶେଷନାଗ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉ।"

ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଭଗବାନ କେବେ ଅବହେଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବଳଦେବଜୀଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସବଳ ଦେବତା। ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ନେତାମାନେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି କାମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବିକାଶରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁ ପଛରେ ପଡିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ବହୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ସ୍ୱରୂପ ୨୦୨୪ରେ ଲୋକମାନେ ଜବାବ ଦେଇଦେଲେ ବୋଲି, " ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବାୟତ କହିଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ।
ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ।

"ବଳଦେବଜୀଉ ଦେବୋତ୍ତର ସଂସ୍ଥା ରାଜ୍ୟର ଦ୍ଵିତୀୟ ସର୍ବ ପୁରାତନ ଦେବୋତ୍ତର ସଂସ୍ଥା, ଏହା ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ପୁର୍ବ ସରକାର ଦେଇଥିବା ସାଢ଼େ ଦଶକୋଟି ଟଙ୍କା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ସଦୃଶ,ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଦେଇ କେବଳ ବାଃ ବାଃ ନେବା ସାର। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ।ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଧର୍ମର ମୁଖଶାଳା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠାରୁ ବିକାଶର ସେତୁ ପଡିଥାଏ। ବିକାଶରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଥାଏ ତେଣୁ ଅର୍ଥ ଆସିଗଲେ ବିକାଶର ଗାଡି କ୍ଷୀପ୍ର ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇପାରେ ତଥାପି ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ। ରାସ୍ତାଘାଟ, ପିଇବା ପାଣି, ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ଓ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏତେ ଟଙ୍କାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କଥା ଶୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି"ବୋଲି ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବାୟତ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।

କେବେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମନ୍ଦିର ଓ ଏନେଇ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଗବେଷକ:-
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ବାସ ବହୁ ଦିନରୁ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ର ଗବେଷକ ନିରଞ୍ଜନ ମେକାପ କୁହନ୍ତି,"ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଛିଡା ହୋଇଛୁ (କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ)ର ଠିକ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ଠିକ୍ ୧୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ତେବେ ୧୬୬୩ ମସିହା ଜୁନ ମାସରେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସେନାପତି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପଣ୍ଡାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ନେଇ ସଖିବଟରେ ରଖିବା ପରେ ୧୭୦୭ରେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୁଜଙ୍ଗ ରାଜା ଓ ଛେଦରା ଜମିଦାର ଏହି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଇଚ୍ଛାପୁରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ ପୂଜାପର୍ବ, ଯାନିଯାତ୍ରା ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ମଝିରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା"ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

