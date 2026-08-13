ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାକୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ; ନାଗେଶ୍ୱର ଟାଙ୍ଗିରେ ହେବ ୧୦୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ
ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେବ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : August 13, 2026 at 2:05 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଏଣିକି ରାଜଧାନୀରେ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସହ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମିଳିବ ଆୟୁର୍ବେଦ ଓ ଆୟୁଷ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଗେଶ୍ୱର ଟାଙ୍ଗିରେ ୧୦୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼ଃ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏହାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।
ହସ୍ପିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଶସ୍ତା, ସୁଲଭ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଆୟୁଷ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରିବ । ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେବ । ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ନେଇ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ଲାଗୁ ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୁଷ ଚିକିତ୍ସା ଆହୁରି ସୁଲଭ ହୋଇପାରିବ ।
ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସହ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୧୦୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ କରିବ ସାମଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସଲଟାଣ୍ଟ। ଆଗାମୀ ୧୫ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।
ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆୟୁର୍ବେଦ ଭଳି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଧୁନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସହ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଓ ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଚାର, ପ୍ରସାର ଓ ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାସେବାର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୦୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲର ଉନ୍ନତୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ସହ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସାସେବା ମିଳିପାରିବ । ସେହିପରି ଫାର୍ମାସୀ ୱେରହାଉସ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଔଷଧର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ସୁସଂଗଠିତ ହେବ ।
ରୋଗୀ-କେନ୍ଦ୍ରିକ, ସୁରକ୍ଷିତ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରିତ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକ ସୁଲଭ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ଏଥିସହ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମିଳୁଥିବା ଚିକିତ୍ସାସେବା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳିଲେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ୱାର୍ଡେନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା-ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସାଂସଦଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା, ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 15 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ