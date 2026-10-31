ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ୧୦୦ ବସ୍ତା PDS ଚାଉଳ ଜବତ: ଡିଲରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ତଦନ୍ତ
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏଥିସହ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର
Published : October 31, 2026 at 8:35 PM IST
PDS rice seized, ଜଗତସିଂହପୁର: ଗରିବ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (PDS) ଚାଉଳର ଚୋରା ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗ । ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ୧୦୦ ବସ୍ତା PDS ଚାଉଳ ବୋଝେଇ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନକୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ । ଏହାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏଥିସହ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି । ଜଗତସିଂହପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୨ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ମାର୍କଣ୍ଡପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜଣେ PDS ଡିଲର ୧୦୦ ବସ୍ତା ସରକାରୀ ଚାଉଳ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନରେ ନେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଲୋକେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବା ସହ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି PDS ଚାଉଳ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଥିଲା । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଟୁଡୁ । ସେ କହିଛନ୍ତି, PDS ଚାଉଳକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଏକ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ । ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛି । ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଦୁଇ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ମିଳିତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜବତ ଚାଉଳ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲା, ଏହା କେଉଁଠାକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଚାଲାଣ ପଛରେ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ PDS ଡିଲର ଚାଉଳକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଶହେ ବସ୍ତା ସରକାରୀ ଚାଉଳ ଜବତ ଘଟଣା ପରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାଉଳର ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ତଦନ୍ତ ପରେ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଘାରିଲାଣି ବାତ୍ୟା ଭୟ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ରାୟଗଡାରେ ସତର୍କ କରାଇଲା ପ୍ରଶାସନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ମହାବାତ୍ୟା ମହାବିପତ୍ତିକୁ 27 ବର୍ଷ, ଜଗତସିଂହପୁରବାସୀଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭିନି ସେ କଳାରାତିର କରାଳ ରୂପ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର