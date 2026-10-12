ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ୧୦ ବର୍ଷର ନିହାର; ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଲେଣି ବାପା ମା', ଲୋଡିଲେ ସରକାରୀ ସହାୟତା
ପ୍ରାୟ ୮ ମାସ ତଳେ ରାତିରେ ଖଟରୁ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲା ଅଚାନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ସେବେଠୁ ଆଉ ଚାଲି ପାରିନଥିଲେ ନିହାର । ରିପୋର୍ଟ- ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : October 12, 2026 at 10:09 PM IST
ଖୋରଧା: ବୟସ ମାତ୍ର ୧୦ ବର୍ଷ । ଏହି ବୟସରେ ହାତରେ ବହି ଧରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଖେଳକୁଦ କରିବା କଥା । କିନ୍ତୁ ଅଜଣା ଜଟିଳ ରୋଗ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିଷହ କରିଦେଇଛି । ପୁଅକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଶେଷ କରିବା ସହ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ମା' । ତଥାପି ପୁଅ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଏବେ ଅର୍ଥାଭାବରେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିବା ଓ ପରିବାର ଚଳାଇବା ନିହାତି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲୋଡିଛନ୍ତି ନିହାରଙ୍କ ପରିବାର ।
ଖଟରୁ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ....
ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମରଦାବାଡ଼ି ଗ୍ରାମର । ନିହାରଙ୍କୁ ଏବେ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପରିବାର ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ପିଲାବେଳେ ନିହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ୮ ମାସ ତଳେ ରାତିରେ ଖଟରୁ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲା ଅଚାନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ପରଦିନ ବୋଲଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ରାସନ ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଆଉ ଚାଲି ପାରିନଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଆଇସିୟୁରେ ରହିଲେ ହେଲେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ ।
ଦୈନିକ ରୋଜଗାର 400, ଦୈନିକ ଫିଜିଓଥେରାପି 500 ଟଙ୍କା-
ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ରହି ଫିଜିଓଥେରାପି ନେଉଛନ୍ତି । ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାପା ନିଜ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବା ସହ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛନ୍ତି । ତଥାପି ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ହେଉନାହିଁ । ବାପା ଦିନମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଅର ଦୈନିକ ଫିଜିଓଥେରାପି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି । ଫଳରେ ରୋଜଗାରଠାରୁ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି । ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ସହ ପରିବାରର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ଏବେ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହାୟତା ଆଶା ନେଇ ନିହାର ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମିଳିତ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ-
ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ଜାଣିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲା । ଶିବିରରେ ଖୋରଧା ଏସ୍ପି ପରମାର ସ୍ମିଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦାସଙ୍କ ନଜର ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ବସିଥିବା ନିହାରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ସେ ନିହାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରେଡକ୍ରସ ପାଣ୍ଠିରୁ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ପି ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ବୋଲଗଡ଼ ତହସିଲଦାର ବିଜୟ କୁମାର ସେଠୀ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଶାସନର ଏହି ମାନବିକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଏହି ସହାୟତା ନିହାରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ଆଶାର କିରଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଧିକ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ପୁଅକୁ ନେଇ ବାପାମାଆ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ । ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବ ଏବଂ ବଡ଼ ହୋଇ ବାପାମାଆଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ସାହାରା ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।
ନିହାରଙ୍କ ମାଆ ହୀରାମଣି ବେହେରା ହାତଯୋଡ଼ି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟିଆ ସହଯୋଗ ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶା ହୋଇପାରେ । ନିହାରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିବା ଓ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁଣି ହସ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରାଯାଇଛି ।
ନିହାରଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓଭରସିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଖାତା ନମ୍ବର 105701000014584
IFSC କୋର୍ଡ IOBA0001057
ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର 8144522157
ନିହାରଙ୍କ ମା ହୀରାମଣି କହିଛନ୍ତି, "ଜନ୍ମରୁ ସବୁ ଠିକଠାକ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଠ ମାସ ହେବ ଅଜଣା ରୋଗ ପାଇଁ ସେ ଏମିତି ହୋଇଛିଯାଇଛି । ନା କିଛି କହି ପାରୁଛି ନା ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି । ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଲ ବାଡ଼ି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବିକି ସାରିଲୁଣି ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପୋଖରୀରେ ବୁଡି OAV ଛାତ୍ର ମୃତ, ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ ପରିବାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା