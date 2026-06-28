ଲୁହା ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ନାବାଳକକୁ ମାଡ ଅଭିଯୋଗ, ଜଣେ ଗିରଫ
୧୦ ବର୍ଷର ନାବାଳକକୁ ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : June 28, 2026 at 11:46 PM IST
ଗଜପତି: ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଲୁହା ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ନାବାଳକକୁ ମାଡ ମାରିବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା । ଗିରଫ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ । ୧୦ ବର୍ଷର ଜଣେ ନାବାଳକକୁ ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ବଳରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ଥିବା ବେଳେ ସେଠାକାର ପୂଜକ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଚୋରି କରୁଥିବା କହିଥିଲେ ।
ତେବେ ଶିଶୁଟି ସେ କୌଣସି ଚୋରି କରିନଥିବା କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜକ ନାବାଳକୁ ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ଏକ ଲୁହା ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ମାଡ ମାରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି । ଏ ସଂପର୍କିତ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲା । ଏତଲା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୂଜକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ।
ନାବାଳକ ବାପା ମରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ମା' ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ନାବାଳକ ଜଣଙ୍କ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ତାର ଜେଜେ ମା ସହ ରହୁଛନ୍ତି । ଆଜି ରବିବାର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ଶିଶୁଟି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ବୋଲି ଶିଶୁର ସଂପର୍କୀୟ କହିବା ସହ ଏଭଳି ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ବୋଲଗଡ଼ ଥାନାଞ୍ଚଳରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କ; ଘରେ ପଶି ଲୁଟିନେଲେ ଏକ କୋଟିର ସୁନାଳଙ୍କାର ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି