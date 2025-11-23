ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ୧୦ ହଜାର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଚୋରୀ ଅଭିଯାନରେ ହେବେ ସାମିଲ
ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଏହିସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଦଳ।
Published : November 23, 2025 at 11:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଡିସେମ୍ବର୍ ୧୪ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ୧୦ ହଜାର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ଡିସେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ରାମଲୀଳା ମଇଦାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଚୋରୀ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବେ । ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଏହିସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଦଳ।
ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜଭୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି (ରବିବାର) କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ, କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ଲଲୁ, ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର କାଡମ୍, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସେଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଯାଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ୧୦ ହଜାର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ
ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ୧୦ ହଜାର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ସେମାନେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଚୋରୀ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଡିସେମ୍ବର୍ ୧୪ ତାରିଖରେ ରାମଲୀଳା ମଇଦାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବିଶାଳ ରାଲିରେ ଭାଗ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୋଧୀ ନାରା ଦେବେ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ଲଲୁ। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବୈଠକ ପରେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଲଲୁ।
ଏହାଛଡା ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ୍ ସଂଗଠନ ପୁନଃ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଲଲୁ କହିଛନ୍ତି। "ଦଳକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ୍ କରାଯିବ। ୨୦୨୯ରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିବ। ବିଜେଡି ସମାପ୍ତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବେରୋଜଗାରି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ମୁଦ୍ଦା କରି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବ", କଂଗ୍ରେସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଅଜୟ ଲଲୁ।
26ରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବୁ। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଜୋରଦାର କରିବ କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏକ ଅଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟଦେବ ଜେନା।
ରାଜ୍ୟରେ 92 ପ୍ରତିଶତ SC, ST, OBC- ଭକ୍ତ
"ରାଜ୍ୟରେ 92 ପ୍ରତିଶତ ଏସସି,ଏସଟି, ଓବିସି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସରେ ଉଠାଇବୁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ। ସେହିପରି ଗତକାଲି ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭେଟି ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଗତକାଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି। ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।" ଆଗତ ଦିନ ଗୁଡିକରେ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ତିତିକୁ ଅଧିକ ମଝାବୁତ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହାଶହ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ସଂଗଠନକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। SIR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାଜ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ।
ଭୋଟ ଚୋରିକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟ୍ ଚୋରି ବିରୋଧରେ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଭୋଟ୍ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଭୋଟ୍ ଚୋରି ବିରୋଧରେ ରାହୁଲ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ବିହାରରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ପଡିନଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଆଗକୁ ସାରା ଦେଶରେ ଭୋଟ ଚୋରି ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ ଲଲୁ କହିଛନ୍ତି ।
