ବାଲିଯାତ୍ରାରେ 50 ଫୁଟ ଉପରେ ଅଟକିଗଲା ଦୋଳି, ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ଫସି ରହିଲେ 10 ଲୋକ
କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ହଠାତ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଦୋଳି । ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଫସିଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ।
Cuttack Bali Yatra କଟକ: ବାଲିଯାତ୍ରା ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ମଝି ଆକାଶରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଏକ ଦୋଳି । ଦୀର୍ଘ ଅଢେଇ ଘଣ୍ଟାର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ ଦୋଳିରେ ଫଶିଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି । ପାଖାପାଖି ୫୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଫଶି ରହିଥିଲେ ୧୦ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି । ଦୋଳିରେ ହଠାତ୍ ମେସିନ ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।
50 ଫୁଟ ଉପରେ ଅଟକିଲା ଦୋଳି:
ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କିଛି ଲୋକ ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଦୋଳିରେ ବସି ମଜା ନେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଦୋଳି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଖରାପ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ ଦୋଳିଟି ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମଝି ଆକାଶରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ୧୦ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି । ଏପରିକି କିଛି ଛୋଟ ପିଲା ଓ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ମଝି ଆକାଶରେ ଫଶି ରହିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଦୋଳିରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ।
ଏପରି କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ:
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ପ୍ରଭାକରଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଥିଲେ । ସେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ବୁଝି ପାରି ନଥିଲେ, କାରଣ ଦୋଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ବସନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧରଣତଃ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥାନ୍ତି । କିଏ ବି କାହିଁକି ଭାବିବ ଯେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ବୋଲି । କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତଳେ ଥିବା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ହୋହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୋଳି ଆଉ ଚାଲୁ ନାହିଁ । ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଳି ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆସି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । "
କାହିଁକି ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ? ତାହାର କାରଣ ଏବେବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ଗତକାଲିର ଘଟଣା ପରେ ଦୋଳିରେ ବସିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
