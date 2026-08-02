ବନ୍ୟାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ୧୦ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ 10ଟି ପରାମର୍ଶ
ଏହି ବନ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲାର ୧୭ ହଜାର ୨୨୧ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ନିଜକୁ ଓ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ । ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଓ ବୀରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : August 2, 2026 at 10:59 AM IST|
Updated : August 2, 2026 at 11:23 AM IST
ପୁରୀ: ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ୧୦ ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନିମାପଡା, ପିପିଲି, ଡେଲାଙ୍ଗ ଓ କଣାସ ବ୍ଲକର ମୋଟ ୧୦ ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୧୫ ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବନ୍ୟାରେ ମୋଟ ୧୭ ହଜାର ୨୨୧ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିମାପଡା ବ୍ଲକର ଶଗଡା ପଞ୍ଚାୟତ,ପିପିଲି ବ୍ଲକର ପୁବା ଶାସନ, କଣ୍ଟି, ପୋପରଙ୍ଗା ଓ ଭାରତୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ,କଣାସ ବ୍ଲକର ବଡାଶ, ଦୋକନ୍ଦା, ପାଣ୍ଡିଆକେରା ଓ ଗଡବଳଭଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ସିଂହବରହମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
ପୁରୀର 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ
ପ୍ରଭାବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୪୬ କ୍ୟୁଣ୍ଟାଲ ଚୁଡା ଓ ୫.୩ କ୍ୟୁଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। କୃଷି ବିଭାଗର ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ୩୧୦୦ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇଁ କଣାସ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ଯଜ୍ୟୋତି ପରିଡା ଏକ ଆଭାସୀ ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ବିଡ଼ିଓ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳରେ ରଖିବା, ଖାଦ୍ୟ,ପାନୀୟ ଜଳ, ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଓ ବନ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଅଯଥା ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି ବୋଲି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସରୀସୃପ ଭୟ ଓ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୋଗ:
ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ସମୟରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପଦ ଦେଖାଦେଇଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାସଗୃହ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରୀସୃପ ଭୟ ଓ ଦୂଷିତ ଜଳ ଜନିତ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜନସାଧାରଣ କିପରି ନିଜକୁ ଓ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ସେ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ମେଡିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଆଶୁତୋଷ ଜେନା।
- ବନ୍ୟା ଜଳ ଗାଁ ଓ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯିବା ଦ୍ୱାରା ସାପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ସରୀସୃପ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଆସିଥାନ୍ତି।
- ଘର ଏବଂ ଆଖପାଖ ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ରାତି ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ କିମ୍ବା ଘର ଅନ୍ଧାର କୋଣକୁ ଯିବାବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- ଶୋଇବା ସମୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ମଶାରୀ ଟାଣନ୍ତୁ । ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଆଦୌ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଚେରମୂଳି ଚିକିତ୍ସାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ରଖି ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 'ଆଣ୍ଟି-ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ୍' ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।
- ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଦୂଷିତ ଜଳ ଯୋଗୁଁ ଝାଡ଼ା, ବାନ୍ତି, ଜଣ୍ଡିସ୍, ଟାଇଫଏଡ୍, ଡେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ମରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ପାଣିକୁ ଭଲଭାବେ ଫୁଟାଇ କିମ୍ବା ହାଲୋଜିନ୍ ବଟିକା ପକାଇ ପିଅନ୍ତୁ। ବାସି, ଓଦା କିମ୍ବା ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଆଦୌ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ।
- ସଦାସର୍ବଦା ଗରମ ଓ ଢାଙ୍କି ରଖାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଘର ଚାରିପାଖରେ ପାଣି ଜମିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜମା ପାଣି ଓ ବାସଗୃହ ଆଖପାଖରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଜ୍ୱର, ଝାଡ଼ା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଲେ ନିଜ ମନକୁ ଔଷଧ ନଖାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।
- ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଓ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୟସ୍କ, ଶିଶୁ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନେଇଯିବା ଉଚିତ୍।
- ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଭୟଭୀତ ନହୋଇ ସାବଧାନତା ଓ ସଚେତନତା ଆପଣାଇଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର ରଖିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିମାପଡ଼ା-ପିପିଲି-କଣାସ-ଗୋପରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ, ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା / ପୁରୀ