10 ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ମିଳିତ ଗଣଧାରଣା; ଏସସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ମୃତକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି
ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ତାତି । ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମିଳିତ ସମାବେଶରେ ସାମିଲ ହେଲେ 10ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : March 30, 2026 at 6:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ଏସସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ମିଳିତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତରଫରୁ ବିଶାଳ ଗଣଧାରଣା । ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ୧୦ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ।ଆଜିର ପ୍ରତିବାଦ ସମାବେଶ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭରେ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡି, ସିପିଆଇ, ସିପିଏମ, ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ, ଏନ.ସି.ପି, ଆରଜେଡି, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ସମତା କାନ୍ତି ଦଳ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ନଦେଲେ ଆଗକୁ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛିନ୍ତି ମିଳିତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ।
ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ତାତି-
ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ବିରୋଧୀ ହୋହାଲ୍ଲା କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଗୃହକୁ ଚଳାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଏସସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଅଟଳ ବିରୋଧୀ । ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରି ଅକଳରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବିରୋଧୀମାନେ ଆଜି ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ମିଳିତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଗଣଧାରଣା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଆଜି 10ଟି ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରଯାଇଛି । ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ, ବାମ ଦଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୁଡିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିକୁ ଅଧିକ ଶାଣିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଗର୍ଜନ-
ଲୋୱାର ପିଏମଜିରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିଲେ ବିରୋଧୀ । ଏସସିବିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଜନିତ ମୃତକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ, ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଅପରାଧ ଏବଂ ହତ୍ୟାପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ଏବଂ ଏସସିବିରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦାବିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ।
ସରକାର ନିଜ ଉପରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା-
"ବିଜେପିର ନୀତି ଆଉ ନୈତିକତା ନାହିଁ । ସେମାନେ କୁଆଡୁ ଜାଣିବେ ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲୁ । ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଆଡୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲି । ଏତେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ସରକାର ନିଜ ଉପରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା । ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ।
ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତଦନ୍ତ ହେଉ-
"ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ । ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ । ହସ୍ପିଟାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ ସରକାର," ବୋଲି କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ମିନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତି । ତେବେ 4ଟି ଯୋନରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ସଭାରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତାରା ବାହିନୀପତି ।
"ଏ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ 13 ଟି ଜୀବନ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଗଲା । ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ । ଦାୟୀ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁରଫ କରାଯାଉ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାମ ନେତା ନାରାୟଣ ରେଡି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର