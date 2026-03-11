କନ୍ଧମାଳରେ ଟପ୍ ମାଓନେତାଙ୍କ ସମେତ ଏକାଥରକେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ୧୦ ମାଓବାଦୀ
ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ମାଓମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ମିଳିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।
Published : March 11, 2026 at 11:27 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
କନ୍ଧମାଳ/ ଗଞ୍ଜାମ: କନ୍ଧମାଳରେ ଟପ୍ ମାଓ ନେତାଙ୍କ ସମେତ ଏକାଥରକେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ୧୦ ଜଣ ମାଓବାଦୀ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାତ ମହିଳା ଓ ତିନି ପୁରୁଷ ମାଓବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମୁଦାୟ ଏକ କୋଟି ୬୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ମାଓମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ମିଳିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।
କନ୍ଧମାଳରେ ଟପ୍ ମାଓ ନେତାଙ୍କ ସମେତ ଏକାଥରକେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ୧୦ ଜଣ ମାଓବାଦୀ । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାଓ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଡେଡଲାଇନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତିକି ତତ୍ପରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହାକି ଗତ କିଛି ଦିନର ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ ସହିତ କନ୍ଧମାଳ ଏସପି ହରିଶ ବିଶିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମାଓ ଅପରେସନକୁ ଯୋରଦାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ବାରମ୍ବାର ଚଢାଉ ପରେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।
ଏହି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକୁ ନେଇ କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଡିଜି ଅପରେସନ ସଂଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ । ତେବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟରେ କେକେବିଏନ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିବା ନିତୁ ଅଛନ୍ତି । ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ୬୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ରହିଥିଲା । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଡିଭିଜନାଲ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଜାମିନ ୩୩ ଲକ୍ଷ ରହିଛି । ସେହିପରି ଏରିଆ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସଂଗୀତା, ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ୨୧ ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଏରିଆ କମିଟି ମେମ୍ବର ସୁନୀଲ ଟେଲମା, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ୨୧ ଲକ୍ଷ, ପାର୍ଟି ମେମ୍ବର ଶିଳ୍ପା ଯାହାଙ୍କର ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ୭୫ ହଜାର, ପାର୍ଟି ମେମ୍ବର ଯମୁନା ଯାହାଙ୍କର ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ୭୫ ହଜାର, ପାର୍ଟି ମେମ୍ବର ଗଣେଶ କୁଞ୍ଜମ ଯାହାଙ୍କର ଦୁଇ ଲକ୍ଷ 75 ହଜାର, ପାର୍ଟି ମେମ୍ବର ସୁଶୀଳା ଦୁଦି ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ୭୫ ହଜାର, ପାର୍ଟି ମେମ୍ବର ସରିତା କୁହୁଦମ ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ୭୫ ହଜାର ଓ ପାର୍ଟି ମେମ୍ବର ରଜନୀ ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ୭୫ ହଜାର ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ରହିଥିଲା ।
ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଫୁଲବାଣୀ ରିଜର୍ଭ ପଡିଆରେ ଏହି ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣକୁ ନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଏଡିଜି ଅପରେସନ ସଂଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଆଇଜିପି ଦୀପକ କୁମାର, ଆଇଜି ସିଆରପିଏଫ ଅମିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସିହ୍ନା, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିପି ନୀତି ଶେଖର, ଡିଆଇଜି ସିଆରପିଏଫ ଦିଲୀପ ସିଂ, ଏସପି କନ୍ଧମାଳ ହରିଶ ବିଶି, ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ କନ୍ଧମାଳ ରମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଏସ୍ଡ଼ିପିଓ ବାଲିଗୁଡା ଭଶଳେ ଶୁଭମ ସଞ୍ଜୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଜିଲ୍ଲାରେ ବଳକା ରହିଯାଇଥିବା ମାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବା ବେଳେ ମାଓମୁକ୍ତ ହେବାର ଡେଡଲାଇନ ଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ବାକି ରହିଯାଇଥିବା ସାଥି ମାଓବାଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀମାନେ । ତେବେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ କୁ ମାଓମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଆପରେସନକୁ ଯୋରଦାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟପ୍ ମାଓନେତା ଶୁକୃକୁ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଡିଜି ଅପରେସନ ସଂଜୀବ ପଣ୍ଡା ।
ଇଟିଭ ଭାରତ, ଗଞ୍ଜାମ/କନ୍ଧମାଳ