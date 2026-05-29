ଦ୍ବିତୀୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ୧୦ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ; ୧୨ରୁ ୨୨ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରି ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 29, 2026 at 11:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା ଜୁନ ୧୨ରେ ଓଡିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ ଯାଉଛି । ୧୨ ତାରିଖରୁ ୨୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦଘାଟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ସେପଟେ ବିଜେଡି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରିଛି । ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି, ତାହା ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ କହି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ।
ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଜୁନ ୧୨ ତାରିଖରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୧୦ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଜୁନ୍ ୧୨ରୁ ୨୨ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରି ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ । ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା - ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବେ । ଗତ ୪ ଦିନ ତଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦ୍ବିତୀୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏନେଇ ସବୁଜ ସଂକେତ ମିଳିଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ତହସିଲ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଗାଯାଇଛି । ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଥିବା ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ଏହା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ, ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯିବ । ସେଥିପାଇଁ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଜନାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସପ୍ତାହେ ମହଲତ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କ ସହ ଦ୍ବିତୀୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଫଳତା ଓ ଉପଲବ୍ଧି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ସରକାରର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାମିଲ ହେବେ । ସରକାରଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ । ଆସନ୍ତା ୧୨ ତାରିଖରୁ ୨୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହେବେ । ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦଘାଟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଭୂମିପୂଜନ ହେବ । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଏହା ଲିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ଵ ବିଭାଗର ଆମ ଗାଁ ଆମ ତହସିଲ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।"
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା । ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସରକାର ୧୦ ଦିନ ପରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ନେତା ଓଡିଶା ବିଜେପିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ । ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ଆଜି ଲାଂଛିତ ଓ ଅପମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ପ୍ରତାରଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି । ୩ ମାସ ହେଲାଣି ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ଭତ୍ତା ପାଉ ନାହାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଅପମାନିତ କରିଛି । ବିଜେପି ଅହଂକାର ଛାଡି ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରୁ । ଅହଂକାର କାଳେ କାଳେ ରହେନାହିଁ । ୫ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ ଦର ବଢ଼ିଛି ।"
