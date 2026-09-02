ETV Bharat / state

ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଡ଼ି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ବିହାର ଯୁବକ ଗୁରୁତର

ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଥିବା ଲାଇଟହାଉସ୍ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭାସିଯିବାରୁ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Tourist Drowns At Puri Beach
ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 2, 2026 at 7:16 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Drowned To Death ପୁରୀ: ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପୁଣି ବଡ ଅଘଟଣ । ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଣୀପୁରର ସୁମିତ୍ ଗୁପ୍ତା । ଗୁରୁତର ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଠିବା ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ବିହାରର ଅନିଶ ସିଂହ ।

ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଣୀପୁରର ସୁମିତ କୁମାର ଗୁପ୍ତା (୨୨) ଏବଂ ଆହତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନାମ ବିହାରର ସୁସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳର ଅନିଶ ସିଂହ (୨୫) ।"

Tourist Drowns At Puri Beach
ମୃତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପରିଚୟ (ETV Bharat)

ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ିଗଲେ:

ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ୫ ଜଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ୩ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠା ଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ସୁମିତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନୀଶ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି ।

ବେଳାଭୂମିରେ ଅଧିକ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତ ଦାବି:

ତେବେ ପୁରୀରେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ବେଳେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି । ବେଳାଭୂମିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ । ଅକାଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି । ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ସେହିପରି ଗୁରୁତର ଲୋକଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇ ପାରୁନଥିବା ହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି ।

ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ସୂଚନା ଫଳକ ନାହିଁ । ଫଳରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ବେଳେ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବାରୁ କରେଣ୍ଟ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି । ପୁରୀକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ନାନକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ

'ବ୍ଲୁ ଲେକ'ରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ, ଗତକାଲି ହୋଇଥିଲେ ନିଖୋଜ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

TOURIST DROWNS AT PURI BEACH
DROWN TO DEATH
PURI BEACH
ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି
TRAGEDY AT PURI BEACH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.