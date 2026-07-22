ETV Bharat / state

ମହାଠକ ଶଶଧର ପଣ୍ଡା ନାମରେ ବଢିଚାଲିଛି ଅଭିଯୋଗର ଫର୍ଦ୍ଦ, ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିବ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ

ଜମି ଦେବା ଏବଂ ସରକାରୀ କାମ କରାଇଦେବା ନାମରେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ୩ ଲକ୍ଷରୁ ୧୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠକି ନେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

1 cr rupees fraud allegation and many FIR registerd against Fake Social worker Shashadhara panda
ମହାଠକ ଶଶଧର ପଣ୍ଡା ନାମରେ ବଢିଚାଲିଛି ଅଭିଯୋଗର ଫର୍ଦ୍ଦ, ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିବ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 22, 2026 at 8:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ମହାଠକ ଶଶଧର ପଣ୍ଡା ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସାଂଘାତିକ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ଶଶଧର ନିଜକୁ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସାଉଥିଲା । ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଶଶଧର ସାଜୁଥିଲେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସଭାସମିତି ହେଉ କି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ, ଶଶଧର ସେଠାରେ ଆଗପଛ ନଭାବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଦେଉଥିଲା । ମହାଠକ ଶଶଧର ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଥାନାରେ ଲମ୍ବି ଚାଲିଛି ଅଭିଯୋଗର ଫର୍ଦ୍ଦ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେବଳ କଟକରେ ୬ଟି FIR ରୁଜୁ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଠକେଇର ପରିମାଣ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।


ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ବାସରେ ବିଷ !


ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍, ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଉଠାବସା । ନିଜକୁ ଅତି ଧନୀ, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ମହାଠକ ଶଶଧର ପଣ୍ଡା । କେବଳ ଧନୀ ଦେଖାଯିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଆଚରଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଦେଉଥିଲେ । ଫଳରେ ନିରୀହ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଆଖିବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଉଥିଲେ ।

ମହାଠକ ଶଶଧର ପଣ୍ଡା ନାମରେ ବଢିଚାଲିଛି ଅଭିଯୋଗର ଫର୍ଦ୍ଦ, ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିବ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)

ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଦେଉଥିଲା ମହାଠକ:


ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସଭାସମିତି ହେଉ କି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଅବା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ, ଶଶଧର ସେଠାରେ ଆଗପଛ ନଭାବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଦେଉଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ଦିରଗୁଡିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା । ​ଏତିକି ନୁହେଁ, ସିଡିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ପକେଟରୁ ୨ ହଜାରରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲା । ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପରି ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଇ ସେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନିଜର ଏକ ପବିତ୍ର ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପ୍ରତିଛବି ତିଆରି କରିପାରିଥିଲା ।

ବଦଳୁଥିଲା ପରିଚୟ:


ଠକେଇର ଏହି ବଡ଼ ଜାଲ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଶଶଧର ନିଜର ପରିଚୟ ବାରମ୍ବାର ବଦଳାଉଥିଲା । କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡର, କେତେବେଳେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଜଣେ ବଡ଼ ବିନିଯୋଗକାରୀ ବା ଇନଭେଷ୍ଟର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲା । ​ଏହିପରି ଚତୁରତା ସହ ସେ କଟକ ସିଡିଏରେ ଏକ ସଂସ୍କୃତିକ ସଂଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିଜର ଦାନପୁଣ୍ୟ ଓ ମିଛ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଳରେ ସେହି ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ସାଜିଯାଇଥିଲା ।


୬ଟି FIR ରୁଜୁ:


ବହୁରୂପୀ ସାଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଲରେ ଫସାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚୂନ ଲଗାଉଥିବା 'ମହାଠକ' ଶଶଧର ପଣ୍ଡାକୁ ଗତ ୧୯ ତାରିଖରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପୋଲିସ । ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଶଶଧରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସରେ ଶଶଧର ନାଁରେ ୬ଟି FIR ରୁଜୁ ହୋଇସାରିଛି । ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ୧ଟି ମାମଲାରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ:
କଟକ ସିଡିଏ ଫେଜ୍-୨ ଥାନାରେ ଆଉ ୫ଟି ନୂଆ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଜମି ଦେବା ଏବଂ ସରକାରୀ କାମ କରାଇଦେବା ଆଳରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ୩ ଲକ୍ଷ, ୧୦ ଲକ୍ଷ, ୧୨ ଲକ୍ଷ, ୧୫ ଲକ୍ଷ ଓ ୧୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠକି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତେବେ ଠକେଇର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ସେପଟେ ଠକେଇ ଟଙ୍କାରେ ଅର୍ଜିତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜବତ ଓ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ । ସମସ୍ତ ଜବତ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଓ କାଗଜପତ୍ରର ଯାଞ୍ଚ ସରିବା ପରେ, ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଶଧରକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିବ ବୋଲି ଏସିପି ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସମାଜସେବା ନାଁରେ ଠକୁଥିଲେ, 50 କୋଟି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ମହାଠକ ଗିରଫ



ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

SHASHADHARA PANDA
FRAUD SOCIAL WORKER ARRESTED
FAKE SOCIAL WORKER ARRESTED KATAK
ମହାଠକ ଶଶଧର ପଣ୍ଡା ଗିରଫ ମାମଲା
MANGALABAG POLICE ARRESTED FRAUD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.