ମହାଠକ ଶଶଧର ପଣ୍ଡା ନାମରେ ବଢିଚାଲିଛି ଅଭିଯୋଗର ଫର୍ଦ୍ଦ, ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିବ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ
ଜମି ଦେବା ଏବଂ ସରକାରୀ କାମ କରାଇଦେବା ନାମରେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ୩ ଲକ୍ଷରୁ ୧୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠକି ନେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : July 22, 2026 at 8:11 AM IST
କଟକ: ମହାଠକ ଶଶଧର ପଣ୍ଡା ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସାଂଘାତିକ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ଶଶଧର ନିଜକୁ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସାଉଥିଲା । ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଶଶଧର ସାଜୁଥିଲେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସଭାସମିତି ହେଉ କି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ, ଶଶଧର ସେଠାରେ ଆଗପଛ ନଭାବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଦେଉଥିଲା । ମହାଠକ ଶଶଧର ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଥାନାରେ ଲମ୍ବି ଚାଲିଛି ଅଭିଯୋଗର ଫର୍ଦ୍ଦ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେବଳ କଟକରେ ୬ଟି FIR ରୁଜୁ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଠକେଇର ପରିମାଣ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ବାସରେ ବିଷ !
ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍, ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଉଠାବସା । ନିଜକୁ ଅତି ଧନୀ, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ମହାଠକ ଶଶଧର ପଣ୍ଡା । କେବଳ ଧନୀ ଦେଖାଯିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଆଚରଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଦେଉଥିଲେ । ଫଳରେ ନିରୀହ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଆଖିବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଉଥିଲେ ।
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଦେଉଥିଲା ମହାଠକ:
ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସଭାସମିତି ହେଉ କି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଅବା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ, ଶଶଧର ସେଠାରେ ଆଗପଛ ନଭାବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଦେଉଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ଦିରଗୁଡିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା । ଏତିକି ନୁହେଁ, ସିଡିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ପକେଟରୁ ୨ ହଜାରରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲା । ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପରି ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଇ ସେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନିଜର ଏକ ପବିତ୍ର ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପ୍ରତିଛବି ତିଆରି କରିପାରିଥିଲା ।
ବଦଳୁଥିଲା ପରିଚୟ:
ଠକେଇର ଏହି ବଡ଼ ଜାଲ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଶଶଧର ନିଜର ପରିଚୟ ବାରମ୍ବାର ବଦଳାଉଥିଲା । କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡର, କେତେବେଳେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଜଣେ ବଡ଼ ବିନିଯୋଗକାରୀ ବା ଇନଭେଷ୍ଟର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲା । ଏହିପରି ଚତୁରତା ସହ ସେ କଟକ ସିଡିଏରେ ଏକ ସଂସ୍କୃତିକ ସଂଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିଜର ଦାନପୁଣ୍ୟ ଓ ମିଛ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଳରେ ସେହି ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ସାଜିଯାଇଥିଲା ।
୬ଟି FIR ରୁଜୁ:
ବହୁରୂପୀ ସାଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଲରେ ଫସାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚୂନ ଲଗାଉଥିବା 'ମହାଠକ' ଶଶଧର ପଣ୍ଡାକୁ ଗତ ୧୯ ତାରିଖରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପୋଲିସ । ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଶଶଧରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସରେ ଶଶଧର ନାଁରେ ୬ଟି FIR ରୁଜୁ ହୋଇସାରିଛି । ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ୧ଟି ମାମଲାରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ:
କଟକ ସିଡିଏ ଫେଜ୍-୨ ଥାନାରେ ଆଉ ୫ଟି ନୂଆ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଜମି ଦେବା ଏବଂ ସରକାରୀ କାମ କରାଇଦେବା ଆଳରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ୩ ଲକ୍ଷ, ୧୦ ଲକ୍ଷ, ୧୨ ଲକ୍ଷ, ୧୫ ଲକ୍ଷ ଓ ୧୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠକି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତେବେ ଠକେଇର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ସେପଟେ ଠକେଇ ଟଙ୍କାରେ ଅର୍ଜିତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜବତ ଓ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ । ସମସ୍ତ ଜବତ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଓ କାଗଜପତ୍ରର ଯାଞ୍ଚ ସରିବା ପରେ, ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଶଧରକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିବ ବୋଲି ଏସିପି ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ