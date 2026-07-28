ETV Bharat / sports

ଜିନେଦିନ୍ ଜିଦାନ ହେଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ

Zinedine Zidane: ଫ୍ରାନ୍ସ ଫୁଟବଲ୍ ମହାସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଫୁଟବଲର୍ ଜିନେଦିନ୍ ଜିଦାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଦଳର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି।

Zinedine Zidane Appointed France Coach
ଜିନେଦିନ୍ ଜିଦାନ ହେଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 28, 2026 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

France New Head Coach: ଫ୍ରାନ୍ସ ଫୁଟବଲ୍ ମହାସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଫୁଟବଲର୍ ଜିନେଦିନ୍ ଜିଦାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଦଳର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ଜିଦାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଡିଏର ଡେସଚାମ୍ପସ୍‌ଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ନିରାଶାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଡେସଚାମ୍ପସ୍‌ଙ୍କ ୧୪ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ୧୯୯୮ରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତାଇଥିବା ଜିନେଦିନ୍ ଜିଦାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଚ୍ ଭାବରେ ଦଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ଫୁଟବଲ୍‌ର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ। ସେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦଳ ସହିତ ଚାରି ବର୍ଷର ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ୨୦୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।

ଜିଦାନଙ୍କ ନାମ ୨୦୦୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍‌ର ସେହି ଘଟଣା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଯାହାକୁ ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଏ। ଇଟାଲୀ ବିପକ୍ଷ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ମାର୍କୋ ମାତେରାଜିଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ (ହେଡ୍‌ବଟ୍) କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିନା ରହିଗଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍‌ଆଉଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ ହେଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିଦାନଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଖେଳାଳି କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ଜଣେ କୋଚ୍ ଭାବରେ ଜିଦାନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ୨୦୧୬ ରୁ ୨୦୨୧ ମଧ୍ୟରେ ରିଆଲ୍ ମାଦ୍ରିଦ୍ ସହିତ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ କ୍ଲବ୍‌କୁ ୟୁରୋପର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ। ସେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ୟୁଇଏଫଏ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ (UEFA Champions League) ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ କୋଚ୍ ବନିଥିଲେ।

ରିଆଲ୍ ମାଦ୍ରିଦ୍ ସହିତ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା:

  • ତିନି ଥର ୟୁଇଏଫଏ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ ବିଜେତା (୨୦୧୬, ୨୦୧୭, ୨୦୧୮)
  • ଦୁଇ ଥର ଲା ଲିଗା ଚାମ୍ପିଅନ୍
  • ଦୁଇ ଥର ଫିଫା କ୍ଲବ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା
  • ଦୁଇ ଥର ୟୁଇଏଫଏ ସୁପର କପ୍ ବିଜେତା
  • ଦୁଇ ଥର ସ୍ପାନିସ୍ ସୁପର କପ୍ ବିଜେତା

ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସ

୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସ୍ପେନ୍‌ଠାରୁ ହାରିଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳକୁ ୬-୪ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ସହିତ ଡେସଚାମ୍ପସ୍‌ଙ୍କ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାନ୍ସର ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ ସଫଳ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଜିଦାନଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ରହିବ। ଦଳରେ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ୟୁରୋ ୨୦୨୮ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ମୁମ୍ବାଇ ଏଫ୍‌ସି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଟାଇଗର୍ ଶ୍ରଫ୍, ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍‌ରେ କରିବେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ!

ଟେଷ୍ଟ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର! ୫ ଓଭରରେ ୦ ରନ୍ ଦେଇ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଲେ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ସ

TAGGED:

ZINEDINE ZIDANE FRANCE NEW COACH
ZINEDINE ZIDANE
DIDIER DESCHAMPS
ଜିନେଦିନ୍ ଜିଦାନ
FRANCE NEW HEAD COACH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.