ETV Bharat / sports

Zimbabwe Squad: ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ଜିମ୍ବାୱେ

Zimbabwe Squad: ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୨୩ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ୩ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଜିମ୍ବାୱେ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ନିଜର ୧୫ ଜଣିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ ଘୋଷଣା କରିଛି।

Zimbabwe T20 Squad vs India
ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳ ଘୋଷଣା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 22, 2026 at 12:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Zimbabwe T20 Squad vs India: ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୨୩ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ୩ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଜିମ୍ବାୱେ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ନିଜର ୧୫ ଜଣିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍‌ରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସିକନ୍ଦର ରଜା ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳ ନିକଟରେ ନିଜ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିଥିଲା। ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ତିନିଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।

ଅଲରାଉଣ୍ଡର ୱେସଲି ମାଧେଭେରେଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ନ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍ ନ୍ୟାମହୁରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ସମସ୍ୟାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଏହି ୧୫ ଜଣିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତଫାଦ୍ୱା ସିଗାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି।

ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳକୁ ୨୩ ଜୁଲାଇରେ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି। ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ୨୫ ଏବଂ ୨୬ ଜୁଲାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିରିଜ୍‌ର ସମସ୍ତ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ଜିମ୍ବାୱେ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ବ୍ରାୟନ୍ ବେନେଟ୍ ଏବଂ ରାୟନ୍ ବର୍ଲ୍‌ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ବ୍ଲେସିଙ୍ଗ୍ ମୁଜାରାବାନୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହି ତିନି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିକନ୍ଦର ରଜାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।

ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଜିମ୍ବାୱେର ରେକର୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାହା ଆଦୌ ଭଲ ନାହିଁ। ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୧୪ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିମ୍ବାୱେ କେବଳ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସିରିଜ୍ ଆଦୌ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ।

ଭାରତ ବନାମ ଜିମ୍ବାୱେ ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ:

ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍: ୨୩ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ (ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍)

ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍: ୨୫ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ (ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍)

ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍: ୨୬ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ (ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍)

ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳ: ସିକନ୍ଦର ରଜା (ଅଧିନାୟକ), ବ୍ରାୟନ୍ ବେନେଟ୍, ରାୟନ୍ ବର୍ଲ୍, ତନାକା ଚିଭାଙ୍ଗା, ବେନ୍ କୁରେନ୍, ବ୍ରାଡ୍ ଇଭାନ୍ସ, ୱେସଲି ମାଧେଭେରେ, ତଡିୱାନାଶେ ମାରୁମାନି, ୱେଲିଙ୍ଗଟନ୍ ମାସାକାଦ୍‌ଜା, ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରାବାନୀ, ଡାୟନ୍ ମାୟର୍ସ, ରିଚାର୍ଡ ଙ୍ଗାରଭା, ନ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍ ନ୍ୟାମହୁରୀ, ମิଲ୍ଟନ୍ ଶୁମ୍ବା, ତଫାଦ୍ୱା ସିଗା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

IND vs ZIM T20: ଜିଓ-ହଟ୍‌ଷ୍ଟାର କି ସୋନି-ଲିଭ୍ ନୁହେଁ; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖିପାରିବେ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍

'ଏମିତି ଆଦୌ ହେବନାହିଁ!' ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ଜିମ୍ବାୱେ ଅଧିନାୟକ ଦେଲେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ

ଭାରତଠାରୁ ସିରିଜ୍ ହାରିବା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା

TAGGED:

ZIMBABWE T20 SQUAD VS INDIA
SIKANDAR RAZA CAPTAIN
INDIA VS ZIMBABWE
ଭାରତ ବନାମ ଜିମ୍ୱାୱେ
ZIMBABWE VS INDIA T20I SQUAD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.