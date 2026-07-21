'ଏମିତି ଆଦୌ ହେବନାହିଁ!' ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ଜିମ୍ବାୱେ ଅଧିନାୟକ ଦେଲେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ
IND vs ZIM 2026: ୨୩ ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜିମ୍ବାୱେ ଅଧିନାୟକ ସିକନ୍ଦର ରଜା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : July 21, 2026 at 3:42 PM IST
India vs Zimbabwe T20Is: ଭାରତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ର ଏହି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିବା ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳକୁ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ସିରିଜ୍ରେ ଐତିହାସିକ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ଆୟରଲାଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଚାରିଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେୟସ ବ୍ରିଗେଡ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର (୨୩ ଜୁଲାଇ) ଠାରୁ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି।
ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜିମ୍ବାୱେ ଅଧିନାୟକ ସିକନ୍ଦର ରଜା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେବାର ପରିଣାମ ଭୋଗିପାରେ, କାରଣ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଜିମ୍ବାୱେ ଅଧିନାୟକ ରଜା ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଦୁଭୟ ଦେଶ ପାଖରେ ସମାନ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ଆମକୁ ଆମ ଦଳ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଅଛି। ଆମ ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହ କହିପାରିବି ଯେ ଏହି ସିରିଜ୍ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ।"
Another exciting challenge awaits Team India! 🇮🇳— Star Sports (@StarSportsIndia) July 21, 2026
Zimbabwe skipper Sikandar Raza is excited for the upcoming series against India and believes fans are in for an entertaining contest! 👊🔥#ZIMvIND pic.twitter.com/6iyXDzZbLn
ଜିମ୍ବାୱେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରେ କଲୋମ୍ବୋଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୨୩ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ରଜା କହିଛନ୍ତି, "ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିତ ହାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦୁଭୟ ଦଳ ପାଖରେ ଏହି ସିରିଜ୍ ଜିତିବାର ସମାନ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଯାହା ଏହି ସିରିଜ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଦେଇଛି। ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ଏହି ସିରିଜ୍ ଏକତରଫା ହେବ।"
ଇଂଲଣ୍ଡରେ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିବା ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଜିମ୍ବାୱେ ସିରିଜ୍ରେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଅଂଶ ନାହାନ୍ତି। ସାମସନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ୱିକେଟ୍କିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହଙ୍କୁ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭସିମରନ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ପକ୍ଷରୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ୟଶ ଠାକୁର ଏବଂ ଅଶୋକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ପିନର ହର୍ଷ ଦୁବେ ମଧ୍ୟ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳରେ ରହିଛନ୍ତି। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆହତ ହେବା କାରଣରୁ ସ୍ପିନର ରବି ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।
A generational talent! 🌟— Star Sports (@StarSportsIndia) July 21, 2026
Ahead of the upcoming series against India, Sikandar Raza hailed Vaibhav Sooryavanshi's meteoric rise in international cricket, saying the youngster is destined to scale even greater heights. 🇮🇳👏#ZIMvIND pic.twitter.com/UJPDDyP7GW
ଜିମ୍ବାୱେ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ: ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶିବମ ଦୁବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡଗେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ଅଶୋକ ଶର୍ମା, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ (ୱିକେଟ୍ କିପର) ଏବଂ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ୟଶ ଠାକୁର।
ଜିମ୍ବାୱେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ସିକନ୍ଦର ରଜା (ଅଧିନାୟକ), ବ୍ରାୟନ ବେନେଟ୍, ରୟାନ ବର୍ଲ, ବେନ୍ କରନ, ବ୍ରାଡ୍ ଇଭାନ୍ସ, କ୍ଲାଇଭ୍ ମଡାଣ୍ଡେ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଟିନୋଟେଣ୍ଡା ମାପୋସା, ତଦିୱାନାଶେ ମାରୁମାନୀ, ୱେଲିଂଟନ ମସାକାଦ୍ଜା, ଡିଓନ୍ ମାୟର୍ସ, ରିଚାର୍ଡ ଙ୍ଗାରଭା, ନ୍ୟୁମ୍ୟାନ ନ୍ୟାମହୁରୀ, ମିଲ୍ଟନ ଶୁମ୍ବା, ତାଶିଙ୍ଗା ମୁସେକିୱା, ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜରାବାନୀ।