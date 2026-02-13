ହେଡ୍-ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ଫ୍ଲପ୍... ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଠାରୁ କିପରି ହାରିଗଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ?
AUS vs ZIM: ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ବଡ଼ ଓଲଟଫେର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ ଜିମ୍ବାୱେ ୨୩ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
Published : February 13, 2026 at 3:14 PM IST
Zimbabwe Beat Australia: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଜିମ୍ବାୱେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୬୯ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାତ୍ର ୧୪୬ ରନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚକୁ ୨୩ ରନରେ ହାରି ଯାଇଛି। ଏହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଜିମ୍ବାୱେର ଏହା ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ, ଯେତେବେଳେ କି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଖରାପ ବ୍ୟାଟିଂ
ଜିମ୍ବାୱେର ୧୭୦ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ଥିଲା। ଜୋଶ ଇଙ୍ଗଲିସ୍ ମାତ୍ର ୮ ରନ କରି ପଡ଼ିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା କ୍ୟାମେରନ ଗ୍ରୀନ୍ କୌଣସି ସ୍କୋର ନକରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଆସିବା ପରେ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟରେ କିଛି ବିଶେଷ କରି ପାରି ନ ଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ବଲ୍ ଖେଳି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ୧୫ ବଲ୍ ରେ ୧୭ ରନ କରି ବ୍ରାଡ୍ ଇଭାନ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ।
Zimbabwe rise to the occasion with a brilliant all-round display to upset Australia 🙌— ICC (@ICC) February 13, 2026
#T20WorldCup 📝: https://t.co/DGcVByz7gH pic.twitter.com/d3NylR8B7b
ନିରାଶ କରିଥିଲେ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍
ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ମ୍ୟାକ୍ସୱେତ ୩୨ ବଲ୍ ଖେଳି ୩୧ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଟ୍ ରେନଶ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାରି ସମ୍ଭାଳି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ୪୪ ବଲ୍ ରେ ୬୫ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଜିମ୍ବାୱେର ବୋଲିଂ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଥିଲା, ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରାବାନି ତାଙ୍କ ଚାରି ଓଭର ସ୍ପେଲରେ ମାତ୍ର ୧୭ ରନ୍ ଦେଇ ଚାରିଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ବ୍ରାଡ୍ ଇଭାନ୍ସ ୩.୩ ଓଭରରେ ୨୩ ରନ୍ ଦେଇ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
Blessing Muzarabani's four-wicket haul powers Zimbabwe to a win over Australia🔥— ICC (@ICC) February 13, 2026
He wins the @aramco POTM🏅
📝: https://t.co/DGcVByz7gH pic.twitter.com/d6xZOZCtl1
ବ୍ରାଏନ୍ ବେନେଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ
ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଜିମ୍ବାୱେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବ୍ରାଏନ୍ ବେନେଟ୍ ଏବଂ ତାଡିୱାନାଶେ ମାରୁମାନି ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୬୧ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ମାରୁମାନି ୨୧ ବଲ୍ ରେ ୩୫ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବେନେଟ୍ ରିଆନ୍ ବର୍ଲଙ୍କ ମିଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୭୦ ରନ୍ ର ଭାଗୀଦାରୀ କରିଥିଲେ।