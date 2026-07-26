ETV Bharat / sports

୪ ଦିନରେ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ: ଜିମ୍ବାୱେକୁ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କରି ଇତିହାସ ରଚିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ଭାରତୀୟ ଦଳ ରବିବାର ଦିନ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ୩୫ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌କୁ ୩-୦ରେ ଜିତି ନେଇଛି।

India Beats Zimbabwe
ଜିମ୍ବାୱେକୁ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କରି ଇତିହାସ ରଚିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 26, 2026 at 8:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India vs Zimbabwe: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ସିରିଜ୍ ପରାଜୟ ପରେ ଶେଷରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କରି ଏକ ସିରିଜ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ୩ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୩୫ ରନ୍‌ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆୟୋଜକ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ୩-୦ରେ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସିରିଜ୍ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଥିବା ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଦଳ ନିଜର ପୁରୁଣା ଫର୍ମକୁ ଫେରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବୋର୍ଡରେ ୧୯୨ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା, ଯାହାର ଜବାବରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳ ୭ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୧୫୭ ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲା।

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୯୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ପୁଣି ଥରେ ଫ୍ଲପ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ମାତ୍ର ୨ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବୈଭବ ଏବଂ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଆସିଥିବା ଇଶାନ କିଶନ ଇନିଂସକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୫୦ଟି ବଲ୍‌ରେ ୭୫ ରନ୍‌ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି ଦଳର ସ୍କୋରକୁ ୯୫ ରନ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଇଶାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ରୂପେ ୨୬ଟି ବଲ୍‌ରେ ୨୯ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ

ବୈଭବ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ସହ ମିଶି ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୫୦ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ବୈଭବ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ଶତକ ପୂରଣ କରିନେବେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ୮୧ ରନ୍‌ର ସ୍କୋରରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବୈଭବଙ୍କର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଥିଲା। ୪୯ଟି ବଲ୍‌ର ଏହି ଇନିଂସରେ ବୈଭବ ୪ଟି ଛକା ଏବଂ ୮ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ।

ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଭଲ ଆରମ୍ଭକୁ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଇନିଂସରେ ପରିଣତ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ୧୮ଟି ବଲ୍‌ରେ ୨୭ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତିଲକ ବର୍ମା ୯ଟି ବଲ୍‌ରେ ଅପରାଜିତ ୧୧ ରନ୍ ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ୧୪ଟି ବଲ୍‌ରେ ୨୫ ରନ୍ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳର ସ୍କୋରକୁ ୫ ୱିକେଟ୍‌ରେ ୧୯୨ ରନ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ରିଙ୍କୁ ଇନିଂସର ଶେଷ ବଲ୍‌ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

୧୯୩ ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟ୍‌ର ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳକୁ ପ୍ରଥମ ବଲ୍‌ରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଝଟ୍‌କା ଲାଗିଥିଲା। ବ୍ରାୟନ ବେନେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପ୍ରଥମ ବଲ୍‌ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଡିଓନ୍ ମାୟର୍ସ ୧୫ଟି ବଲ୍‌ରେ ୧୯ ରନ୍ ଏବଂ ବେନ୍ କରନ୍ ୧୯ଟି ବଲ୍‌ରେ ୨୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଜିମ୍ବାୱେର ଅଧିନାୟକ ସିକନ୍ଦର ରଜା ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ। ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳ ପାଇଁ ରେୟାନ ବର୍ଲ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ସେ ୪୩ଟି ବଲ୍‌ରେ ୫ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୫୪ ରନ୍‌ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ପରି ଭାବେ ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୭ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୧୫୭ ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମୟଙ୍କ ଯାଦବ ସର୍ଧିବାଧିକ ତିନିଟି ୱିକେଟ୍ ଅଖତିଆର କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

IND vs ZIM: ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆଉ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର; ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

TAGGED:

ZIM VS IND T20I SERIES
SHREYAS IYER CAPTAINCY
ZIM VS IND T20I HIGHLIGHTS
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ
INDIA VS ZIMBABWE 3RD T20I

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.