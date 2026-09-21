ଜିମ୍ବାୱେ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାଇ-ଡ୍ରାମା; ଶେଷ ବଲ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
ZIM vs AUS 3rd ODI: ଜିମ୍ବାୱେର ବୋଲରମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କୁ ଚାପରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ମୁକାବିଲାକୁ ଶେଷ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ।
Published : September 21, 2026 at 10:49 AM IST
Zimbabwe Vs Australia: ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମୁକାବିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିଥିଲା। ହରାରେରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨୭୨ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଦଳ ଏକ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଚାପରେ ଥିବା ଭଳି ମନେହେଉଥିଲା ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳ ବିଜୟର ଅତି ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନାଥନ ଏଲିସ୍ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଛକ୍କା ମାରି କଙ୍ଗାରୁ ଦଳକୁ ୧ ୱିକେଟ୍ରେ ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ୩-୦ରେ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କରିଛି।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଜିମ୍ବାୱେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୭୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରୁଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଦଳର ଚାପ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ୪୯.୫ ଓଭରରେ ୯ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଏହି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା। ଜିମ୍ବାୱେର ବୋଲରମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କୁ ଚାପରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁକାବିଲାକୁ ଶେଷ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆୟୋଜକ ଦଳ ରନ୍ର ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଅଧିନାୟକ ସିକନ୍ଦର ରଜା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଜିମ୍ବାୱେର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ରହିନଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ମାତ୍ର ୩୪ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ବେନ୍ କୁରେନ୍ ମାତ୍ର ୭ ରନ୍ କରି ପେଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ରାୟନ ବେନେଟ୍ ୩୦ ରନ୍ ଏବଂ ବ୍ରେଣ୍ଡନ ଟେଲର ୯ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଦଳ ୬୮ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ତିନିଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଇନୋସେଣ୍ଟ କାଇଆ ଏବଂ କ୍ରେଗ୍ ଏରଭିନ ପାଳିକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୪୧ ରନ୍ର ଏକ ଦମଦାର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହୋଇଥିଲା।
Australia signed off from Zimbabwe with a thrilling win to complete a 3-0 ODI series whitewash 👊— ICC (@ICC) September 20, 2026
📝: https://t.co/JgucEvIDrP pic.twitter.com/giJurgWlic
କାଇଆ ୬୬ଟି ବଲ୍ରୁ ୫୫ ରନ୍ କରି ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରିଟାୟର୍ଡ ହର୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏରଭିନ ୭୯ଟି ବଲ୍ରୁ ୫୯ ରନ୍ର ଏକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଉଭୟ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଜିମ୍ବାୱେର ପାଳି ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକଫୁଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ସିକନ୍ଦର ରଜାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟର ବେଶୀ ସମୟ କ୍ରିଜ୍ରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ। ରଜା ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ଥିର ରହି ୭୨ଟି ବଲ୍ରୁ ୮୧ ରନ୍ର ଏକ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୭ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକ୍କା ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ଜିମ୍ବାୱେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୫୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୭୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ନାଥନ ଏଲିସ୍ ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ପେନ୍ସର ଜନସନ୍ ଏବଂ ଆଡାମ ଜାମ୍ପାଙ୍କୁ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା।
୨୭୨ ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଦଳର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିନଥିଲା। ଜିମ୍ବାୱେର ବୋଲରମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାତ୍ର ୨୫ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଥିଲା। ଟ୍ରେଭିସ୍ ହେଡ୍ ମାତ୍ର ୬ ରନ୍ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ମାତ୍ର ୮ ରନ୍ କରି ଶସ୍ତାରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ୭୭ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ କୁପର କୋନୋଲି ମଧ୍ୟ ୨୧ ରନ୍ କରି ପେଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଏଭଳି କଠିନ ସ୍ଥିତିରେ ଜୋଶ୍ ଇଂଲିସ୍ ଏବଂ ଆଲେକ୍ସ କେରୀ ପାଳିକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଏବଂ ୮୫ ରନ୍ର ଭାଗିଦାରୀ କରି ଦଳକୁ ମୁକାବିଲାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଇଂଲିସ୍ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିଜର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକ ଥିଲା।
A thrilling chase, powered by Josh Inglis' century, saw Australia complete a 3-0 sweep in the ODI series against Zimbabwe 👏— ICC (@ICC) September 20, 2026
📝: https://t.co/JgucEvIDrP pic.twitter.com/ruWYN2vO3Y
ଇଂଲିସ୍ ୧୦୨ଟି ବଲ୍ରୁ ୧୧ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୧୦୨ ରନ୍ର ଏକ ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତେବେ ଇଂଲିସ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ମୁକାବିଲା ଆଉ ଥରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ୱିକେଟ୍ ଲଗାତାର ଭାବେ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଶେଷ ଓଭରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ୯ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ପାଖରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ବାକି ଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ନାଥନ ଏଲିସ୍ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଛକ୍କା ମାରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୧ ୱିକେଟ୍ରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସିରିଜ୍କୁ ୩-୦ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଛି। ଜୋଶ୍ ଇଂଲିସ୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ଚୟନ କରାଯାଇଛି।