ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଜହୀର ଖାନଙ୍କୁ ଦେଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ଵ; IPL 2027 ପାଇଁ ନିଜେ ବାଛିବେ ନିଜ ‘ଟିମ୍’
Zaheer Khan: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜହୀର ଖାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
Published : September 22, 2026 at 10:03 AM IST
CSK New Head Coach: ଆଇପିଏଲ୍ 2027 ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛି। ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜହୀର ଖାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ 2026 ପରେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍ CSK ରୁ କୋଚିଂ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ଟେଷ୍ଟ କୋଚ୍ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଏକ ନୂଆ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ବୋଲର ଜହୀର ଖାନଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ଵ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି।
ଜହୀର ଖାନ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ନିଜ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ବନିବା ପରେ ଜହୀର ଖାନଙ୍କୁ ନିଜର କୋଚିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵାଧୀନତା ମିଳିଛି। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ପୂରା ଷ୍ଟାଫ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଚାହିଁଲେ ନିଜର ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଘରୋଇ କୋଚ୍ ଶ୍ରୀଧରନ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ରାଜୀବ କୁମାର ଦଳରେ ବଜାୟ ରହିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ନୂଆ ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଦାବିଦାରଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରୁଛି, ଯିଏ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଅଂଶ ହୋଇପାରିବେ।
ମାଇକେଲ୍ ହସି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗଙ୍କ ବିଦାୟ ପରେ ତାଙ୍କର ଦଳ ସହ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଅଛି। ସେ ନିଜେ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଇଂଲଣ୍ଡର ଟେଷ୍ଟ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏରିକ ସିମନ୍ସ CSKର ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ଏବଂ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ IPL 2027ର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜହୀର ଖାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ରହିଛି।
ZAK HERE FOR THE PRIDE! 🦁#WhistlePodu for the Head Coach of Chennai Super Kings! 🥳💛— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) September 21, 2026
Read more, Link -https://t.co/v8muYn4yVA pic.twitter.com/eQChQ6yDEB
CSKର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ହେବା ପରେ ଜହୀର ଖାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ ନିଜ ବୟାନରେ କହିଛନ୍ତି, ‘IPL ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକର ଅଂଶ ହେବା ଗୌରବର ବିଷୟ। ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ଭାବରେ ମୁଁ ମଇଦାନରେ CSKର ସାମ୍ନା କରିଛି ଏବଂ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରିଛି। ଚେପକରେ ସୁପରଫ୍ୟାନ୍ସ ଯେଭଳି ମାହୋଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର। ମୁଁ ଏହି ବଡ଼ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ର ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ।’
Words straight from the heart!— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) September 21, 2026
Yellove right back at you, Zak 💛🫂#WhistlePodu #Yellove pic.twitter.com/vgCmzKOSVV
ଜହୀର ଖାନଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ହେଡ୍ କୋଚ୍ କରିବାରେ ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେ ହିଁ CSK ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ପଦ ପାଇଁ ଜହୀରଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କଥାକୁ ନିଜେ CSKର CEO କାଶୀ ବିଶ୍ଵନାଥନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଧୋନି ଭଲେ ହିଁ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି କ୍ଷମତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜହୀର ଖାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ।