ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ନେଲେ 400 ୱିକେଟ୍
Yuzvendra Chahal: ଭାରତୀୟ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ 400 ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
Published : November 19, 2026 at 12:49 PM IST
Yuzvendra Chahal T20 Wickets: ଭାରତୀୟ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ 36 ବର୍ଷ ବୟସରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଏକ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ହରିୟାଣା ତରଫରୁ ଖେଳି ଚହଲ ତାମିଲନାଡୁ ବିପକ୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି 3ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ 400 ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ହରିୟାଣା ଏବମ ତାମିଲନାଡୁ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ୪ ଓଭର କୋଟାରେ ମାତ୍ର 16 ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରି 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ତାଙ୍କର ଟି20 କ୍ୟାରିୟରର ମୋଟ ୱିକେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 402 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଚହଲ 2023 ମସିହା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଗସ୍ତ ପରଠାରୁ ଭାରତୀୟ ଟି20 ଦଳରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ଏବଂ ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜର ଜଲୱା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
❤️🧿— Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) November 18, 2026
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ବୁମ୍ରାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ପଛରେ ପକାଇଦେଲେ ଚହଲ
ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଟି20 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲରଙ୍କ ତାଲିକାରେ ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳାଳି ଟି20 ରେ ମୋଟ 366ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଚହଲ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 36ଟି ୱିକେଟର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିକାରେ ଜଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ଭାରତ ପାଇଁ ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲର:
|କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା
|ବୋଲରଙ୍କ ନାମ
|ମୋଟ ୱିକେଟ୍
|1
|ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ
|402*
|2
|ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର
|366
|3
|ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା
|354
|4
|ପିୟୁଷ ଚାୱଲା
|329
|5
|ଆର. ଅଶ୍ୱିନ
|323
|6
|ଅକ୍ଷର ପଟେଲ
|300
|7
|ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ
|294
ଅନ୍ୟପଟେ ଆଇପିଏଲରେ ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ 188ଟି ମ୍ୟାଚରେ 233ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (MI), ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB), ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ (PBKS)ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟି20 ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ 71ଟି ୱିକେଟ୍ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ ଟି20 ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ଭାଇଟାଲିଟି ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।
ତାମିଲନାଡୁକୁ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ହରିୟାଣା
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଚହଲ ଏବଂ ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ତାମିଲନାଡୁର ପୂରା ଦଳ 20 ଓଭର ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର 124 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ହରିୟାଣା ଦଳ 16.1 ଓଭରରେ ହିଁ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।
ବୋଲିଂରେ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବା ପରେ ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ବ୍ୟାଟିଂରେ ମଧ୍ୟ କମାଲ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ 5ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ଅପରାଜିତ 37 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚମତ୍କାର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିଶାନ୍ତଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ବଛାଯାଇଥିଲା।