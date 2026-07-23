ETV Bharat / sports

ଦିଲ୍ଲୀ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଯୁବରାଜ ସିଂ କଲେ ଏକ ଇମୋସନାଲ୍ ଅପିଲ୍, କହିଲେ- 'ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ...'

ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଇମୋସନାଲ୍ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି।

Yuvraj Singh Instagram Story On CJP Protests
ଦିଲ୍ଲୀ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଯୁବରାଜ ସିଂ କଲେ ଏକ ଇମୋସନାଲ୍ ଅପିଲ୍ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 11:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Yuvraj Singh On student protests: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସରକାର ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ସଂଗଠନ CJP କୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ବାହାର କରିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ ଯୁବରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଏକ ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତର ଅଧିକାର ମିଳିବା ଉଚିତ।

ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଯୁବରାଜ ସିଂ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେ ସରକାର ଏବଂ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିରେ ଇମୋସନାଲ୍ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି।

Yuvraj Singh Instagram Story On CJP Protests
ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ସରକାର ଓ CJP କୁ ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପିଲ୍ (Photo: instagram/yuvisofficial)

ଯୁବରାଜ ସିଂ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା, ଛାତ୍ର, ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା, ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ହିଁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ମୂଳଦୁଆ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଭଳି ଏକ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଆଶା ମିଳିବ। ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସହମତିଭିତ୍ତିକ ସମାଧାନ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ।'

ସୋମବାର ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ CJP ର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ସଂସଦ ଅଭିମୁଖେ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଉ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସଂସଦ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଅନେକ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇଥିଲା ବୋଲି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ପୋଲିସ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଏବଂ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମବାର ଦିନ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୬୦ ଜଣ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଜମି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜାରି ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ବିକ୍ଷୋଭ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଓ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ CJP ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ନିଜର ଅନଶନ ଶେଷ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ସାରା ଦେଶର ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛି।

ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି, 'ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଅନଶନ ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଲଢ଼େଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।' ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନଶନ ଶେଷ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ନିଜର ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଳିଲାନି ସୁଯୋଗ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପିନର

CWG 2026: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ, କେଉଁଠି ଓ କେମିତି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍

TAGGED:

YUVRAJ SINGH
DELHI STUDENT PROTEST
JANTAR MANTAR PROTEST
ଯୁବରାଜ ସିଂ
YUVRAJ SINGH ON STUDENT PROTESTS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.