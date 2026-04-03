ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ସମାଲୋଚନା ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଯୁବରାଜ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ

ଯୁବରାଜ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗମ୍ଭୀର କେବଳ ଜଣେ କୋଚ୍ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଜଣେ ରଣନୀତିକାର ଯିଏ ଖେଳର ପ୍ରତିଟି ଦିଗକୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତି।

Yuvraj Singh On Gautam Gambhir
ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ସମାଲୋଚନା ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଯୁବରାଜ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 3, 2026 at 4:40 PM IST

Yuvraj Singh On Gautam Gambhir, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଯାତ୍ରା କୌଣସି ରୋଲର-କୋଷ୍ଟର ରାଇଡ୍‌ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ ଐତିହାସିକ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ତ କେତେବେଳେ ପରାଜୟର ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କୋଚିଂ କ୍ୟାରିୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରି ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ତଥା ୨୦୦୭ ଓ ୨୦୧୧ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତାର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଯୁବରାଜ ସିଂ ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ 'ୱିନର୍ସ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍' ଓ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁତା

ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯୁବରାଜ ସିଂ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଯୁବରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଗୌତମଙ୍କୁ ସେତେବେଳୁ ଜାଣିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଣ୍ଡର-୧୬ ଏବଂ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ସ୍ତରରେ ଏକାଠି ଖେଳୁଥିଲୁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଏବଂ ଜିଦ୍‌ଖୋର ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ (୨୦୦୭ ଓ ୨୦୧୧) ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଳି ଖେଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଅନୁଚିତ।"

ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ମତରେ, ଗମ୍ଭୀର କେବଳ ଜଣେ କୋଚ୍ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଜଣେ ରଣନୀତିକାର ଯିଏ ଖେଳର ପ୍ରତିଟି ଦିଗକୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି 'ୱିନିଂ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍' ହିଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଭରିଛି।

ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତାର ମିଶ୍ରିତ ଯାତ୍ରା

ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପରେ ୨୦୨୪ରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିଛି। ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଭାରତ ୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ସହ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟ ସମାନ ନଥାଏ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ହାରିବା ଏବଂ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିରେ ଆଶାନୁରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନକରିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା।

ଏହାକୁ ନେଇ ଯୁବରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ୍ କରିବେ, ଲୋକେ ତାକୁ ଶହେ ଥର ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ଯିଏ ସମାଲୋଚନାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା (Process) ଉପରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ କେଉଁଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ଏବଂ ସେହି ଦୃଢ଼ତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଭାରତ ପୁଣି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଞ୍ଚରେ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିଲା।"

ଆଇପିଏଲ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ସହ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କୋଚିଂ ଶୈଳୀର ଏକ ବଡ଼ ଦିଗ ହେଉଛି ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ସଫଳତା। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) କୁ ଦୁଇଥର ଚାମ୍ପିୟନ୍ କରିବା ଏବଂ ପରେ ମେଣ୍ଟର ଭାବେ ଦଳକୁ ପୁଣି ଶୀର୍ଷକୁ ନେବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯୁବରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମନ୍ୱୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ 'ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କ୍ରିକେଟ୍' (Aggressive Brand of Cricket) ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆଧୁନିକ କ୍ରିକେଟର ଆବଶ୍ୟକତା।

ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ ଯୁବରାଜଙ୍କ ପରାମର୍ଶ

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱଭାବକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଥଟ୍ଟା କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୁବରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ-ଅପସନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ଗୌତମଙ୍କ ଶୈଳୀ ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ନଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଫଳାଫଳ (Result) ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଦଳରେ ଏକ 'ବିଜୟୀ ସଂସ୍କୃତି' ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ କୋଚ୍ ଭାବେ ସେ ସର୍ବଦା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଜଣେ ଭଲ ନେତାଙ୍କ ପରିଚୟ।"

ଶେଷରେ ଯୁବରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ହାତରେ ଅଛି। ସଫଳତା ଏବଂ ବିଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖି ଗମ୍ଭୀର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ଜିତାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

