ETV Bharat / sports

IPL କୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଯୁବରାଜ ସିଂହ: ୨୦୨୭ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳର କରିବେ କୋଚିଂ!

Yuvraj Singh: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଭେଟେରାନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

Yuvraj Singh IPL Return
IPL କୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଯୁବରାଜ ସିଂହ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 19, 2026 at 4:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Yuvraj Singh IPL Return: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଭେଟେରାନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯୁବରାଜ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୭ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭାବେ ନଜର ଆସିବେ। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବେ। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ସହ-ମାଲିକ ଜେଏସଡବ୍ଲୁ (JSW) ଆସନ୍ତା ସିଜନରୁ ୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟାଫ୍‌ରେ ହେମଙ୍ଗ ବଦାନୀ ଏବଂ ଶେନ୍ ୱାଟସନଙ୍କ ଭଳି ଚେହେରା ସାମିଲ ରହି ସାରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋଚିଂ କରିବେ ଯୁବରାଜ ସିଂହ

ଯୁବରାଜ ସିଂହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ କୋଚିଂ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ କେବେବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୋଚ୍ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିନାହାନ୍ତି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଯୁବରାଜଙ୍କ କୋଚିଂ ଶୈଳୀକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଅଭିଷେକଙ୍କ ସଫଳତା ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ସହ ଯୁବରାଜଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ଥିର କରିପାରେ।

ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ JSW ଗ୍ରୁପ୍‌ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାତକୁ ନେବା ପରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ସପୋର୍ଟ ସେଟଅପ୍‌ର କମାଣ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଡଗ୍‌ଆଉଟ୍‌ରେ ତାଙ୍କର କିଛି ପୂର୍ବତନ ସହଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏହି କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ୱାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି।

ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର

ଯୁବରାଜ ସିଂହ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ୨୦୦୭ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୨୦୧୧ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ଜିତିବାରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯୁବରାଜଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ। ୩୦୪ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଯୁବରାଜ ସିଂହ ୧୪ଟି ଶତକ ଏବଂ ୫୨ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହ ୮୭୦୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ୪୦ଟି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ୫୮ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୯୦୦ ଏବଂ ୧୧୭୭ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ କୋଚ୍ ହେମଙ୍ଗ ବଦାନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହି ନିଜର ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଥିଲା। ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ବ୍ୟାଟିଂରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ନିଜ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୫ଟିରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ବେଶ୍ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଦଳ କ୍ରମାଗତ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୭ କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍: ବଦଳିବ ସିଜନ୍‌ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ!

IND vs AFG: ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହି 'ଖତରନାକ' ବୋଲରଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, BCCI କଲା ଘୋଷଣା

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଝିରେ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ଆହତ, ଟିମ୍‌ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ନୂଆ ସ୍ପିନର

TAGGED:

YUVRAJ SINGH IPL RETURN
DELHI CAPITALS IPL 2027
IPL 2027
ଯୁବରାଜ ସିଂ
YUVRAJ SINGH COACHING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.