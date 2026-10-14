IPL ରେ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ଧମାକାଦାର ଏଣ୍ଟ୍ରି! ବଦଳିବ କି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଭାଗ୍ୟ?
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୭ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଦିଗ୍ଗଜ ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କୁ ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦେଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ।
Published : October 14, 2026 at 10:30 AM IST
Yuvraj Singh: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୭ ସିଜନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ତଥା ଦିଗ୍ଗଜ ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କୁ ନିଜର ନୂଆ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମଙ୍ଗଳବାର (୧୩ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬) ଦିନ ଏହାର ଅଧିକାରିକ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯୁବରାଜ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଧିକାରିକ ଭାବେ କୌଣସି ଦଳର କୋଚିଂ ଦେଉଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ର ଆଗାମୀ ସିଜନ୍ରେ ଏହି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପାଇଁ ନିଜର ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ନିକଟରେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ନିଜର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ କରିଥିଲା।
୪୪ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବରାଜ ସିଂହ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି। ୩୦୪ଟି ଦିନିକିଆ, ୪୦ଟି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ୫୮ଟି ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଥିବା ଯୁବରାଜ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତକୁ ଅନେକ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବରାଜ ଭାରତର ୨୦୦୭ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ୨୦୧୧ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟର ହିରୋ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ସହିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ନିଜର କୋଚିଂ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବେ।
ଯୁବରାଜଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଡେୟାରଡେଭିଲ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହି ସିଜନ୍ରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ୧୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେକର୍ଡ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ବନିଥିଲେ। ଯୁବରାଜ ୨୦୧୫ ସିଜନ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ସେ ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସହିତ ଏକ ନୂଆ ଭୂମିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି।
He's done it all, won it all 🔥 Yuvi Paa is coming to Dilli 💙❤️ https://t.co/VVhjYwgEOs— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 13, 2026
ଦିଲ୍ଲୀ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର କୋଚ୍ ହେବା ପରେ ଯୁବରାଜଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ନିଜର ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଯୁବରାଜ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, “ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ସହିତ ମୋ ଜୀବନର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସହିତ ମୋର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ, ଯାହା ଏହାକୁ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁଯୋଗ କରିଛି।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏବଂ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଚିଂ ଦେବା ତାଙ୍କର ଏକ ନିଶା ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯାତ୍ରା ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ ଏବଂ ସେ ଦଳର ସଫଳତାରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବେ।
A champion. A leader. 𝐀 𝐓𝐢𝐠𝐞𝐫. 🐅🔥 The legend who inspired generations is ready to shape Dilli's legacy. Welcome home, Yuvi paa! 💙❤️ https://t.co/i7A77rv2tJ— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 13, 2026
ଯୁବରାଜ ସିଂହ ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୦୭ ଆଇସିସି ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ୨୦୧୧ ଆଇସିସି କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତର ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟର ପ୍ରମୁଖ ହିରୋମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଯୁବରାଜ ନିଜ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୋଟ ୧୩୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୨୭୫୦ ରନ୍ କରିବା ସହ ୩୬ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ସହିତ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯୁବରାଜଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ବଳରେ ଦଳର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ରହିବ।