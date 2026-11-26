ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ଧମାଲ୍ ମଚାଉଛନ୍ତି ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ଏହି 6 ଶିଷ୍ୟ
Yuvraj Singh: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ନିଜର ଏହି ଐତିହାସିକ ଇନିଂସର ଶ୍ରେୟ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : November 26, 2026 at 5:17 PM IST
Yuvraj Singh Mentored Players: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଦିଗ୍ଗଜ କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂହ ପରଦା ପଛରେ ରହି ଅନେକ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଯୁବ ଖେଳାଳି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ନିଜର ଏହି ଐତିହାସିକ ଇନିଂସର ଶ୍ରେୟ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବୈଭବ ନିଜେ ଏହି ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯୁବିଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ 30 ମିନିଟ୍ ଧରି କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଯୁବରାଜ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ନୁହଁନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଯୁବରାଜ ସିଂହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମେଣ୍ଟର ଭାବରେ ଯୁବରାଜ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି।
ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ଚମକୁଛନ୍ତି ଏହି 6 ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର୍:
1. ଶୁବମନ ଗିଲ୍- ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ସଫଳତା ପଛରେ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି। କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯୁବରାଜ ଗିଲଙ୍କୁ କେବଳ ବ୍ୟାଟିଂର ସୂକ୍ଷ୍ମ କୌଶଳ ଶିଖାଇ ନଥିଲେ, ବରଂ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଗିଲ୍ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଉଛନ୍ତି। ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ନିଜର ଏହି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି।
2. ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା- ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଜରିଆରେ ବିଶ୍ୱର ବୋଲରମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଓପନର୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଯୁବରାଜ ଅଭିଷେକଙ୍କ ସଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ପାୱାର-ହିଟିଂକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟି20 ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଟନ୍ତି।
3. ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ- ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ଶରଣ ନେଇଥିଲେ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ସମୟରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଖରାପ ଫର୍ମ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ। ଯୁବିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ନିଜ ଖେଳ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଏବଂ ନିରନ୍ତରତା ଆଣିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଯୁବିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
Vaibhav Sooryavanshi reveals a call with Yuvraj Singh inspired his record-breaking List A double century 🗣️ More 📲 https://t.co/d57TlcFTvS https://t.co/CgyA6zoZxZ— ICC (@ICC) November 26, 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: 53 ବଲରେ 204 ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ; ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ 'ଯମରାଜ' ବନାଇଲେ ଜାଡେଜା, ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍
4. ଋଷଭ ପନ୍ତ- ଷ୍ଟାର୍ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଋଷଭ ପନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଇପିଏଲ୍ 2026 ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ଅଧିକ ଶାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ସହ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ କାମ କରିଥିଲେ। ସେ ନିକଟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
5. ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ- ଦିଲ୍ଲୀର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହଙ୍କ ସହ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାଲିମ ନେଇ ନିଜ ଖେଳକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବରାଜ ସିଂହ ଏହି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି।
6. ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ- ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତାଲିକାରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନିଜର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସୁଧାର ଉପରେ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।