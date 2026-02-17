ETV Bharat / sports

CAN vs NZ: ବିଶ୍ୱକପରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଯୁବରାଜ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ମାରି କଲେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ

T20 World Cup: କାନାଡ଼ାର ଡାହାଣହାତୀ ବ୍ୟାଟର ଯୁବରାଜ ସାମ୍ରା ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି।

New Zealand vs Canada T20 World Cup
ବିଶ୍ୱକପରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଯୁବରାଜ ସାମ୍ରା (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 17, 2026 at 3:22 PM IST

New Zealand vs Canada T20 World Cup: କାନାଡ଼ାର ଡାହାଣହାତୀ ବ୍ୟାଟର ଯୁବରାଜ ସାମ୍ରା ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ମାତ୍ର ୫୮ ବଲ୍‌ରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ ଶତକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଇନିଂସରେ ସେ ୧୦ଟି ଚୌକା ଓ ୬ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ମୋଟ ୬୫ ବଲ୍‌ରୁ ୧୧୦ ରନ୍‌ର ଏକ ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳି ଶେଷ ଓଭରରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯୁବରାଜ

ଯୁବରାଜଙ୍କ ଏହି ଶତକ କେବଳ ଏକ ରନ୍ ର ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଇତିହାସର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ମାତ୍ର ୧୯ ବର୍ଷ ୧୪୧ ଦିନ ବୟସରେ ଶତକ ମାରି ଯୁବରାଜ ଆଇସିସି (ICC) ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇତିହାସରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟର ବନିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ପଲ୍ ଷ୍ଟିର୍ଲିଂ (୨୦ ବର୍ଷ ୧୯୬ ଦିନ) ଏହି ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଏହା ସମେତ ଯୁବରାଜ ସାମ୍ରା ମଧ୍ୟ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅହମ୍ମଦ ଶେହଜାଦଙ୍କ (୨୨ ବର୍ଷ ୧୨୭ ଦିନ) ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବେଳ ଏତିକି ନୁହଁ ଯୁବରାଜ ଆସୋସିଏଟ୍ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୪ରେ ଆରୋନ ଜୋନ୍ସ ୯୪ ରନ୍ କରି ଏହି ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲେ।

କିଏ ଏହି ଯୁବରାଜ ସାମ୍ରା?

ଯୁବରାଜ ସାମ୍ରାଙ୍କର ଜନ୍ମ ୨୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୦୬ରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଯିଏ କାନାଡା ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ୮ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୧୮ଟି ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ୧୦ଟି ଲିଷ୍ଟ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳି ୨୬୭ ରନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଯୁବରାଜ ସାମ୍ରା ନାମକରଣ କରିଥିଲେ।

ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍କୋର କରିଥିଲା କାନାଡା

ଯୁବରାଜ ଏବଂ ଦିଲପ୍ରୀତ ବାଜୱାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୧୬ ରନ୍‌ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଦିଲପ୍ରୀତ ୩୬ ରନ୍‌ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟିକେ ଧୀମା ଖେଳିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଅନ୍ୟପଟୁ ରନ୍ ଗତି ସେତେଟା ଅଧିକ ନଥିଲା, ତଥାପି ଯୁବରାଜଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ କାନାଡ଼ା ୧୭୩ ରନ୍‌ର ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିପାରିଥିଲା।

ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ

କାନାଡ଼ାର ୧୭୪ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତରଫରୁ ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ କାନାଡା ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଫେରିଥିଲା। ତଥାପି ରାଚିନ୍ ରବିନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ରଚିନ୍ ୩୯ ବଲ୍ ରେ ୫୯ ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ୩୬ ବଲ୍ ରେ ୭୬ ରନ୍ କରି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୮ ୱିକେଟ୍ ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସୁପର ୮ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

