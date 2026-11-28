ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ! ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଝିଅ ସାଇଁ ସମ୍ପନ୍ନା
ସମ୍ବଲପୁରର ସାଇଁ ସମ୍ପନ୍ନା ମାତ୍ର 11 ବର୍ଷ 10 ମାସ 30 ଦିନ ବୟସରେ ଏହି ଅସାଧାରଣ କୀର୍ତ୍ତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : November 28, 2026 at 3:51 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 3:56 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଆଗ୍ରହ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିରନ୍ତର ସାଧନା ଥିଲେ ବୟସ କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ବି ସଫଳତାର ବାଧକ ସାଜେ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଓ ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର 11 ବର୍ଷୀୟା ପ୍ରତିଭା ସାଇଁ ସମ୍ପନ୍ନା ଦାସ । ତଳେ ଶୋଇ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଲଗାତାର ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ହୁଲା ହୁପ୍ (Hula Hoop) ବୁଲାଇ ସେ 'ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍' (International Book of Records)ରେ ନିଜ ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବିରଳ ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦକ ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛି ।
କ’ଣ ରହିଛି ଏହି ରେକର୍ଡର ବିଶେଷତ୍ୱ?
ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ବିରା ନଗର ବାସିନ୍ଦା ସାଇଁ ସମ୍ପନ୍ନା ମାତ୍ର 11 ବର୍ଷ 10 ମାସ 30 ଦିନ ବୟସରେ ଏହି ଅସାଧାରଣ କୀର୍ତ୍ତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । କୌଣସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲିମ ନ ନେଇ, ଶାରୀରିକ ସନ୍ତୁଳନ, ନମନୀୟତା ଓ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେଇ ସେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ "Longest time to perform hula hoop spins around the foot while lying down on the ground (pre-teen)" ଶୀର୍ଷକ ବର୍ଗରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି । ତଳେ ଶୋଇ ରହି ଗୋଡ଼ରେ ଲଗାତାର ୬୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ହୁଲା ହୁପ୍ ବୁଲାଇବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଓ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପନ୍ନା ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛନ୍ତି ।
ମାମୁଘରୁ ପାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେରଣା
ସମ୍ପନ୍ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁରର ଏକ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ ହୀରାକୁଦର ଏକ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ ମାଆ ସୁମି ମହାନ୍ତି ସହରରେ ଏକ ବୁଟିକ୍ ଚଳାନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସାଇଁ ସମ୍ପନ୍ନା ନିଜ ମାମୁଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ମାମୁ ହୁଲା ହୁପ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିବା ସେ ଦେଖିଥିଲେ । ଏହା ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା । ମାମୁଘରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଲା ହୁପ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଓ ସୂଚନା ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘରେ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ବିନା କୋଚିଂରେ ଦୈନିକ 15 ମିନିଟରୁ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ସାଧନା
ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି, ସାଇଁ ସମ୍ପନ୍ନା ଏହି କଳା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କିମ୍ବା କୋଚିଂ ନେଇନାହାନ୍ତି । ସେ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟରୁ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିଶା ଓ ଦକ୍ଷତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ଝିଅର ଏହି ଆଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ବାପା-ମାଆ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ।
ସମ୍ପନ୍ନା ଦାସଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସମ୍ପନ୍ନାଙ୍କ ମାଆ ସୁମି ମହାନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 'ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍' ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନାଙ୍କ ହୁଲା ହୁପ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଭିଡିଓ ସଂସ୍ଥା ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଭିଡିଓ ଓ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ସାଇଁ ସମ୍ପନ୍ନାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡର ମାନ୍ୟତା ସହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ନିଜର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ସାଇଁ ସମ୍ପନ୍ନା ତାଙ୍କ ବାପା, ମାଆ ଓ ମାମୁଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି । କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ 'ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡସ୍'(Guinness World Records)ରେ ନିଜ ନାମ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସାଇଁ ସମ୍ପନ୍ନାଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛି ।
|Also Read: ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସ୍କୁବା ଡାଇଭର୍ ବନିଲେ ତ୍ୱିଷା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଦୁବାଇରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ସମ୍ପନ୍ନା କୁହନ୍ତି, “ମୁଁ ମାମୁ ଘରେ ପ୍ରଥମେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲି, ମୋର ମାମୁ ବେଲି ଫ୍ୟାଟ୍ କମ୍ କରିବାକୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ତା’ପରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏହା ବିଷୟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିଲି । ଏହା ପରେ ନିଜେ ନିଜ ଘରେ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଏହା କରିବାକୁ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଅନଲାଇନ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖି ସବୁ ଶିଖିଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ମୋ ବାପା-ମାଆ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି 7ଟା ପରେ 15 ମିନିଟରୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି । ପ୍ରଥମେ ମୁଁ 10 ମିନିଟର ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲି, ତେବେ ପରେ 1 ଘଣ୍ଟାର ଲଗାତାର ଅଭ୍ୟାସ କରି ଏହି ଭିଡିଓ ପଠାଇଲା ପରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଆଗକୁ ମୁଁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି ।”
ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ମାଆ ସୁମି ମହାନ୍ତି ଝିଅର ଏହି ସଫଳତାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି । ସେ ସମ୍ପନ୍ନାଙ୍କ ମାଆ କୁହନ୍ତି, “ସେ ଏନେଇ ତାର ମାମୁ ଘରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲା । ତା’ପରେ ସେ ଅନଲାଇନରେ ସବୁ ଦେଖି ଏହି ସବୁ କରି ପାରୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ସେ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲଗାତାର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରି ପାରୁଛି । ମୁଁ ଏନେଇ ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ସବୁ ଖୋଜି ଯୋଗାଯୋଗ କରି ମୋର ଝିଅର ପ୍ରତିଭାକୁ ମାନ୍ୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସଂସ୍ଥା ସହ ପଞ୍ଜିକରଣ କରି ଭିଡିଓ ପଠାଇଥିଲି ଆଉ ଆଜି ସେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛି । ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ ଆଗକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ବୋଲି । ତେବେ ସେ ଏଥିପାଇଁ କାହାରିଠୁ ତାଲିମ ନେଇନାହିଁ । ଆମେ ବି ଜାଣି ନଥିଲୁ ଯେ ଆମ ଝିଅ ପାଖରେ ଏତେ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ବୋଲି ।”
ଅନ୍ୟପଟେ ସାଇଁ ସମ୍ପନ୍ନାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ନିଜ ଝିଅର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗର୍ବିତ । ଏନେଇ ସମ୍ପନ୍ନାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଦୀପ କୁହନ୍ତି, “ଏହି ସଫଳତା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବହୁତ ମଞ୍ଚରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇ ସାରିଛି । ଏଥିପାଇଁ ମୋ ଝିଅକୁ ତା’ ମାମୁ ଓ ମାଆ ବହୁତ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି । ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ଗାଇଡ୍ କରିଛି । ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସେ କାହାରିଠୁ କିଛି ତାଲିମ ନେଇ ନାହିଁ । ସେ ନିଜ ନାକ, ବେକ, ଅଣ୍ଟା ଆଦିରେ ହୁଲା ହୁପର ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଦେଖେଇ ପାରେ ।”