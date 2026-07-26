ETV Bharat / sports

ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ: ପାକିସ୍ତାନକୁ ୩-୧ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଜିତିଲା ଏସିଆନ କପ୍

ପୁରୁଷ ୟୁଥ୍ ହକି୫ଏସ୍ ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ଭାରତୀୟ ସବ୍-ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି।

Youth Hockey5s Asian Championship
ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ: (Hockey India X)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 26, 2026 at 1:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Youth Hockey5s Asian Championship: ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ଭାରତୀୟ ସବ୍-ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଶନିବାର (ଜୁଲାଇ ୨୫) ମସ୍କାଟ୍‌ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପୁରୁଷ ୟୁଥ୍ ହକି୫ଏସ୍ (Hockey5s) ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ୩-୧ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅପରାଜେୟ ରହିବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିବା ସହ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଏଫ୍.ଆଇ.ଏଚ୍. ୟୁଥ୍ ହକି୫ଏସ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି।

ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏହି ବିଜୟର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ସାଜିଥିଲେ ରୋମିତ ପାଲ, ଅଧିନାୟକ କେତନ କୁଶୱାହ ଏବଂ ଶାହରୁଖ ଅଲୀ। ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନର ବିଜୟ ଆଶା ଉପରେ ପାଣି ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଚାପ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଦ୍ରୁତ ପାସିଂ ଏବଂ ମଜଭୁତ ଡିଫେନ୍ସ ବଳରେ ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥିଲା।

ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପଞ୍ଚମ ମିନିଟ୍‌ରେ ରୋମିତ ପାଲ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ କରି ଭାରତକୁ ୧-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ହାଫ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଡିଫେନ୍ସକୁ ଭେଦ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍‌ର ଅଗ୍ରଣୀ ସହ ବ୍ରେକ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜ କବ୍‌ଜାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକ କେତନ କୁଶୱାହ ୧୨ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଏହି ଅଗ୍ରଣୀକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଥିଲେ।

ଏହାର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପରେ ଶାହରୁଖ ଅଲୀ ତୃତୀୟ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ସମସ୍ତ ଆଶା ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ମୁହମ୍ମଦ ଉସମାନ୧୬ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ସଫଳତାର ସହ ସ୍କୋର୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇସାରିଥିଲା।

ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ସବ୍-ଜୁନିୟର ଦଳ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ତେବେ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଦଳକୁ ଚୀନ୍ ବିପକ୍ଷ ଏକ କଡ଼ା ମୁକାବିଲାରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ଭାରତର ଉଭୟ ଦଳ ପଦକ ହାସଲ କରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି।

ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା:

ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ 'ହକି ଇଣ୍ଡିଆ' ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି।

  • ପୁରୁଷ ଦଳ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍‌ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
  • ମହିଳା ଦଳ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍‌ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ।

ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ଦେଶର ନାଁକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିନିୟର ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ, ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭୋଳାନାଥ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦକ୍ଷତା ଓ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବର ଚମତ୍କାର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚମକିଲେ ଅନାହତ: ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଜିତିଲେ ଜୁନିୟର ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କ୍ୱାଶ୍ ଟାଇଟଲ୍

ବିହାରର DSP ହେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ବୋଲର୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଦେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର

TAGGED:

YOUTH HOCKEY5S ASIAN CHAMPIONSHIP
INDIA VS PAKISTAN HOCKEY
HOCKEY INDIA
ୟୁଥ୍ ହକି୫ଏସ୍ ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍
INDIA BEAT PAKISTAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.