Yearender 2025: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନର ବର୍ଷ, ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମାଟରେ ଜିତିଛି ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରଫି

ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲା ।

India won women's ODI World Cup 2025
India won women's ODI World Cup 2025 (AFP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 20, 2025 at 11:20 PM IST

3 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ 2025 ଏକ ଐତିହାସିକ ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି । କାରଣ ବର୍ଷ 2025ରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ । ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଲାଲ ବଲ୍ ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ତଥାପି ଦଳ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଧଳା ବଲ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି । ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲା ।

2025ରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା

ICC ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ

ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ​​କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ। ଉଭୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି, ଭାରତ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳକୁ 299 ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା। କାରଣ ଶଫାଲି ବର୍ମା ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତକ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଜବାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 246 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

India won women's ODI World Cup 2025
India won women's ODI World Cup 2025 (AFP)

ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ 37.3 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା। ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ବିଜୟ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା।

ICC ପୁରୁଷ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି

ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଚାରି ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତି, ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ 2002 ଏବଂ 2013ରେ ଏହି ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା ।

India won champions trophy in 2025
India won champions trophy in 2025 (AFP)

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ନହାରି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରଚିନ୍ ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା । ରୋହିତ ଶର୍ମା ଫାଇନାଲରେ 76 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲରେ, ଭାରତ ନେପାଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରି, ଭାରତ ନେପାଳକୁ 114/5ରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲା ​​ଏବଂ ମାତ୍ର 12 ଓଭରରେ ପିଛା କରି ବିଜୟ ପଥରେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ଦେଶର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସାହ ଭାବେ କାମ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ, ନେପାଳ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଦଳ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଭାରତ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନେପାଳ, ଆମେରିକା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପୁଣି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

In this image received on Nov. 23, 2025, Sri Lankan Prime Minister Harini Amarasuriya and other dignitaries with members of the Indian women team during the presentation ceremony after the team won the T20 blind women's world cup, in Colombo.
In this image received on Nov. 23, 2025, Sri Lankan Prime Minister Harini Amarasuriya and other dignitaries with members of the Indian women team during the presentation ceremony after the team won the T20 blind women's world cup, in Colombo. (PTI)

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନଭେମ୍ବର 24ରେ ପ୍ରଥମ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ବିଜୟ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ଏକ ମହାନ ଉଦାହରଣ ।

ପୁରୁଷ ଏସିଆ କପ୍

ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ନବମ ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଫିଲଡିଂ କରି, କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ପେଲ ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳକୁ 146 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଥିଲା। ​​ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଚାରି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ପରେ ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା ଅପରାଜିତ 69 ରନ୍ କରି ଦଳକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ।

Indian men's team won Asia Cup in 2025
Indian men's team won Asia Cup in 2025 (AFP)

ଭାରତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅପରାଜିତ ଥିଲା । ଏପରିକି ପାରମ୍ପାରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱି ପାକିସ୍ତାନକୁ ତିନିଥର ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା । ଫାଇନାଲରେ ଜିତିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରଫି ପାଇନଥିଲା।

ବିରାଟ କୋହଲି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ

ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଗୋଟିଏ ଫର୍ମାଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକର ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଲେ। ସେ ରାଞ୍ଚିର ଜେଏସସିଏ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ତାଙ୍କର 52ତମ ଏକଦିବସୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ 49ଟି ଏକଦିବସୀୟ ଶତକ ସହିତ ଏକଦିବସୀୟ ଫର୍ମାଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ।

