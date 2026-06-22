ଟିମ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜୟସ୍ୱାଲ, ବାପାଙ୍କୁ ଦେଲେ ୧.୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମର୍ସିଡିଜ୍ କାର୍
Yashasvi Jaiswal: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନଥିବା ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି।
Published : June 22, 2026 at 2:31 PM IST
Jaiswal Luxury Car Gift: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ସ୍ଥାନ ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସେ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ଏମିତି କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ ୨୧ ରେ ଫାଦର୍ସ ଡେ ଅବସରରେ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଓପନର୍ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଏକ ବହୁତ ଦାମୀ ଲଗ୍ଜୁରି କାର୍ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଶସ୍ୱୀଙ୍କ ଭାଇ ତେଜସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏହି ଖାସ୍ ଏବଂ ଭାବୁକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଓପନର୍ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ନିଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ସହିତ ନୂଆ ଗାଡ଼ିର ଡେଲିଭରି ନେବା ପାଇଁ ଶୋ’ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦଳରେ ଚୟନ ନ ହେବା ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ଦୂରରେ ରହି ପୂରା ପରିବାର ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେଥିରେ ଯଶସ୍ୱୀଙ୍କ ବାପା-ମାଆ ବହୁତ ସାଧାରଣ ପୋଷାକରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ଏହି ସରଳତା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଯାଇଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଏକ ମର୍ସିଡିଜ୍ GLS ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାର ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧.୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅପରାଜିତ ଶତକ (୧୧୦ ରନ୍) ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ଏକ ସହଜ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଯଶସ୍ୱୀଙ୍କୁ ବାହାରେ ରଖିବା ପଛରେ କୌଣସି ଖରାପ ଫର୍ମ ନାହିଁ, ବରଂ ଦଳର କମ୍ବିନେସନ୍ କାରଣ ସାଜିଛି। ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ନିଜେ ଦିନିକିଆରେ ଓପନର୍ ଭାବରେ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଓପନର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦଳରେ ଦୁହିଁଙ୍କ କମ୍ବିନେସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାପ ଖାଇପାରୁ ନଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଆଗାମୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଜୟସ୍ୱାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ଷ୍ଟାର୍ ଓପନର୍। ଯିଏକି ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ମାତ୍ର ୬ଟି ଦିନିକିଆ ଇନିଂସରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଅପରାଜିତ ୧୧୦ ରନର ଶତକ ସହ ମୋଟ୍ ୨ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁବାରେ ସେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସରିଛନ୍ତି।