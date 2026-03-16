ଗୋପନରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିହେଲେ କ୍ରିକେଟର ୟଶ ଦୟାଲ୍‌; ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ

ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିହେଲେ କ୍ରିକେଟର ୟଶ ଦୟାଲ୍‌
Published : March 16, 2026 at 11:05 AM IST

Yash Dayal Marriage, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆରସିବି (RCB) ର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ୟଶ ଦୟାଲ୍‌ଙ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନ ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଓ ବିବାଦ ପାଇଁ ସେ ଏବେ ଅଧିକ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୟଶ ଦୟାଲ୍ ନିକଟରେ ଅତି ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବିବାହରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଚମକ କିମ୍ବା କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆର ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ।

ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରେ କଲେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଓ୍ୱେଡିଂ

ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୪ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରେ ୟଶଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ବିବାହର ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ପରେ ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଘରେ କୌଣସି ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାସଜି କିମ୍ବା ଭୋଜିଭାତର ଆୟୋଜନ ହୋଇନଥିଲା। କେବଳ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ଅତି ନିକଟତର କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗହଣରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ନିଜ ନାଁରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ୟଶ ଏହାକୁ ଗୋପନ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ।

କିଏ ଏହି ରହସ୍ୟମୟୀ କନ୍ୟା?

ୟଶ ଯାହାଙ୍କ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣାଶୁଣା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ତଥା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନ୍‌ଫ୍ଲୁଏନ୍‌ସର ଶ୍ୱେତା ପୁଣ୍ଡିର। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଶ୍ୱେତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ୫.୮୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ସେ 'ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଲେଜେଣ୍ଡସ୍ ଲିଗ୍'ରେ ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟର ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଶ୍ୱେତା ୟଶଙ୍କ ସହ ଏକ ଭିଡିଓ ରିଲ୍ ସେୟାର କରିବା ପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା।

ୟଶଙ୍କୁ ପିଛା ଛାଡୁନି ବିବାଦ: ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରୁ ରୁ IPL କ୍ୟାରିୟର

ୟଶ ଦୟାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଗତ କିଛି ସମୟ ବେଶ୍ କଷ୍ଟକର ରହିଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆରୁ କିଛିଟା ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ। ଏହି ବିବାଦ ପାଇଁ ସେ ୨୦୨୫ର UP T20 ଲିଗ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ।

ୟଶଙ୍କ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିୟର:

ୟଶ ଦୟାଲଙ୍କ IPL କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ୪୧ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ୨୦ ରନ ଦେଇ ୩ଟି ୱିକେଟ୍।

IPL ୨୦୨୬ରେ ଖେଳିବେ କି ୟଶ?

କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିମାନେ ନିକଟରେ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ବିବାହ କରିଥିବା ବେଳେ, ଯଶଙ୍କର ଏହି 'ଲୋ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍' ବିବାହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଏହି ବିବାଦ ଓ ଝଡ଼ ପରେ ଯଶ ଦୟାଲ୍ IPL ୨୦୨୬ରେ ପୁଣିଥରେ ମୈଦାନକୁ ଫେରିପାରିବେ ତ? ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

