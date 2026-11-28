WWE ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା; 38 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଷ୍ଟାର ରେସଲର
WWE ଶନିବାର ଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ରନସନ ରିଡଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି।
Published : November 28, 2026 at 10:15 AM IST
WWE Star Dies: ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେସଲିଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଷ୍ଟାର ରେସଲର ବ୍ରନସନ ରିଡଙ୍କ 38 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଜର୍ମେନ ହେଲି ଥିଲା। ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଇ ଶନିବାର ଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ରନସନ ରିଡଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି। WWE ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଜଟିଳତା କାରଣରୁ ରିଡଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଇ (WWE) ନିଜ ବୟାନରେ କହିଛି, 'ଆମକୁ ଏହା ଜଣାଇବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଯେ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଇ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରନସନ ରିଡ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ ଜର୍ମେନ ହେଲିଙ୍କର ଆଜି ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି।'
ଏହାସମେତ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଇ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ, ଚମତ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତି, ସମର୍ପିତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟପାତ୍ର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଇ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭବତୀ ପତ୍ନୀ ପାଗେ, ଝିଅ, ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମବେଦନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି।
WWE is devastated to announce that Jermaine Haley, known to WWE fans as Bronson Reed, passed away earlier today. Our thoughts and deepest condolences are with Jermaine’s family, friends and fans. https://t.co/5ttxdSi3kb— WWE (@WWE) November 28, 2026
ରିଡଙ୍କ ପରଲୋକ କ୍ରାଉନ୍ ଜୁଏଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ସାଉଦି ଆରବରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ସେ କୌଣସି ମୁକାବିଲାର ଅଂଶ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାଗ୍ ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ରିଙ୍ଗ ବାହାରେ ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ମୁକାବିଲା 'ଦ ଭିଜନ୍'ର ବ୍ରନ୍ ବ୍ରେକର ଏବଂ ଅଷ୍ଟିନ୍ ଥିଓରୀ ଓ ପେଣ୍ଟା ଏବଂ ଜେ'ଭନ୍ ଇଭାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ରିଡ୍ ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓବା ଫେମି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଫେମି ରିଡଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ତଳକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଉପକରଣ ଉପରେ କଚାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସ୍କୁବା ଡାଇଭର୍ ବନିଲେ ତ୍ୱିଷା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଦୁବାଇରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରିଡଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଡନୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାଉଦି ଆରବରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଇ (WWE)ର ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଇ ନିଜ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୟାନରେ ରିଡଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ କ୍ରାଉନ୍ ଜୁଏଲରେ ଲାଗିଥିବା ଆଘାତ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀ ମେଡିକାଲ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ (ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଜଟିଳତା)କୁ ହିଁ ପରଲୋକର କାରଣ ବୋଲି କହିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: Explainer: ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ହଟିଲା ସୁପର ସିକ୍ସ, ଛୋଟ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା? ଜାଣନ୍ତୁ ICC ନୂଆ ନିୟମ
ବ୍ରନସନ ରିଡ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଙ୍ଗରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାଇସେପ୍ସରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ଅନେକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକାବିଲାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ନିଜ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ କ୍ୟାରିୟରର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।
ରେସଲର ବ୍ରନସନ ରିଡ୍ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଇ (WWE)ର ଷ୍ଟୋରିଲାଇନରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ 'ଦ ଭିଜନ୍'ର ଅଂଶ ହୋଇ ନଜର ଆସୁଥିଲେ। କ୍ରାଉନ୍ ଜୁଏଲରେ ଆହତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲଗାତାର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ଶୋ’ର ଅଂଶ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ। ୩୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ରେସଲିଂ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଇ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ରେସଲର ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଏବଂ ସମର୍ପିତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଛି।