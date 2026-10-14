WTC: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ହାରି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ?
WTC Points Table: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ହାରି ଶୀର୍ଷ ୨ ସ୍ଥାନରୁ ତଳକୁ ଖସିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଭାରତ...
Published : October 14, 2026 at 12:28 PM IST
WTC Points Table: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଡର୍ବାନର କିଙ୍ଗସମିଡ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୨୧୪ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିନେଇଛି। ପରାଜୟ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହରାଇ ବସିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଭାରତ...
ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ପ୍ରତିଶତ ୮୦ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ପ୍ରତିଶତ ୭୫ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ପ୍ରତିଶତ ୮୧.୮୨ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୯ଟି ବିଜୟ ଏବଂ ଦୁଇଟି ପରାଜୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ପ୍ରତିଶତ ଏବେ ୬୦ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତିନିଟି ବିଜୟ ଏବଂ ଦୁଇଟି ପରାଜୟ ସାମିଲ ଅଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚରେ ୭୨.୨୨ ବିଜୟ ପ୍ରତିଶତ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କିୱି ଦଳ ନିଜର ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ ମଧ୍ୟରୁ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି, ଗୋଟିଏରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରହିଛି।
ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ବାଂଲାଦେଶ ତଳେ ରହିଛି ଭାରତ
ପଏଣ୍ଟସ ଟେବୁଲରେ ବାଂଲାଦେଶ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଦଳ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୫ଟି ଜିତିଛି, ୪ଟି ହାରିଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ପ୍ରତିଶତ ୫୧.୫୨ ରହିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ଦଶ ୧୬ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୭ଟି ଜିତିଛନ୍ତି, ୮ଟି ହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରହିଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ପ୍ରତିଶତ ୩୮.୫୪ ରହିଛି। ସ୍ଲୋ-ଓଭର ରେଟ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ଭୁଲ୍ କାରଣରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ୧୪ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ୫ ପ୍ରତିଶତ ପଏଣ୍ଟ ସହ ପାକିସ୍ତାନ ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୨୧୪ ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୩୯୦ ରନର ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା, ଯାହା କିଛିଟା କମ୍ ଜଣାପଡୁଥିଲା। ଏହି ଇନିଂସରେ ମ୍ୟାଟ୍ ରେନଶ୍ଵ ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୯୦ ରନର ଏକ ବଡ଼ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରି ନଥିଲେ। କେବଳ ମ୍ୟାଟ୍ ରେନଶ୍ଵଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଦଳ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଜବାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ କେବଳ ୨୮୪ ରନ କରିପାରିଥିଲା। ଦଳ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାଳି ଡେଭିଡ୍ ବେଡିଙ୍ଗହାମ ଖେଳିଥିଲେ, ଯିଏ କି ୪୯ ରନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଆଧାରରେ ହିଁ ଅଗ୍ରଣୀ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା।
Australia have pushed South Africa down to third on the #WTC27 standings as the race to next year's final heats up 🏏 The state of play 📲 https://t.co/Ag5irO9kgu https://t.co/YHyxWw4T0Y— ICC (@ICC) October 14, 2026
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ୩୧୪ ରନ କରି ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସମ୍ମୁଖରେ ୪୨୧ ରନର ଏକ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ହାସଲ କରିବା ସହଜ କାମ ନଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛାକରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ନିଜର ଶେଷ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୨୦୫ ରନ ହିଁ କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚକୁ ୨୧୪ ରନର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ହାରିଯାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଏଡନ ମାରକ୍ରମ ୭୫ ରନର ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ଶେଷ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରହିଥିଲେ।