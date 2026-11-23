WTC ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ କି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ୱେଲିଂଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ର’ ପରେ କଠିନ ହେଲା ରାସ୍ତା
WTC Point Table: ୱେଲିଂଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରତିଶତ 51.52 ଥିଲା, ଯାହା ଡ୍ର’ ପରେ ହ୍ରାସ ପାଇ 50 ହୋଇଯାଇଛି।
Published : November 23, 2026 at 11:53 AM IST
WTC Point Table: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର’ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ବାକି ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର’ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଫଳାଫଳର ପ୍ରଭାବ ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ 2025-27 ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ 50 ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଭାରତର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ଆହୁରି କଠିନ ହୋଇପଡ଼ିଛି।
ୱେଲିଂଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରତିଶତ 51.52 ଥିଲା, ଯାହା ଡ୍ର’ ପରେ ହ୍ରାସ ପାଇ 50 ହୋଇଯାଇଛି। ଦଳ 12ଟି ଟେଷ୍ଟରେ ପାଞ୍ଚଟି ବିଜୟ, ଚାରିଟି ପରାଜୟ ଏବଂ ତିନିଟି ଡ୍ର’ ସହ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଭାରତ ଖାତାରେ 72 ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରତିଶତ 66.67 ରହିଛି। ଦଳ ସାତଟି ଟେଷ୍ଟରେ ଚାରିଟି ବିଜୟ, ଗୋଟିଏ ପରାଜୟ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଡ୍ର’ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଖାତାରେ ମୋଟ 56 ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି।
ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 75 ପ୍ରତିଶତ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଏହି ଦଳ ଆଠଟି ଟେଷ୍ଟରେ ଛଅଟି ବିଜୟ ଏବଂ ଦୁଇଟି ପରାଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 69.23 ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରତିଶତ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ 13ଟି ଟେଷ୍ଟରେ ନଅଟି ବିଜୟ ଏବଂ ଚାରିଟି ପରାଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତ ପରେ ବାଂଲାଦେଶ 40.74 ପିସିଟି ସହ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ 38.54 PCT ସହ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଯଥାକ୍ରମେ ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।
New Zealand fall outside the top two on the #WTC27 standings with a draw against India in Wellington 👀 Try out the World Test Championship standings predictor to see where your team could finish 📲 https://t.co/T8iyDajWzL https://t.co/HNkLJEmeaa— ICC (@ICC) November 23, 2026
ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ କି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ?
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚର ହେଗଲେ ଓଭାଲରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହାପରେ ଭାରତକୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୟ ହାସଲ କଲେ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
A resolute batting display from New Zealand denies India victory in Wellington 👊 #WTC27 📲 https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/8ksmYEfbzu— ICC (@ICC) November 23, 2026
ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଚାରିଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳକୁ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି। ଏହାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଫେବ୍ରୁଆରୀ 2027 ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।