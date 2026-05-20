PAK vs BAN: ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ଇତିହାସ ରଚିଲା ବାଂଲାଦେଶ; ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି?
PAK vs BAN: ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତି ବାଂଲାଦେଶ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଛି।
Published : May 20, 2026 at 3:10 PM IST
WTC Points Table: ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତି ବାଂଲାଦେଶ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ର ସିରିଜ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କରିଛି। ସିଲହେଟ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ୭୮ ରନ୍ରେ ଜିତି ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ନିଜ ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନଶିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ ଭାରତ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି।
WTC ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍
ବାଂଲାଦେଶ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୧୦୪ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। WTC ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଉଭୟଙ୍କଠାରୁ ପଛରେ ରହିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଟପ୍-୪ ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଭାରତ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଯାଇଛି। ଭାରତ ଏହି ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
🚨 BANGLADESH MOVES TO NUMBER 5 IN WTC POINTS TABLE 🚨 pic.twitter.com/R5C4sZafFz— Johns. (@CricCrazyJohns) May 20, 2026
ବାଂଲାଦେଶ WTC ୨୦୨୫-୨୭ ସଂସ୍କରଣରେ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଗୋଟିଏରେ ହାରିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଚାରୋଟି ଜିତିଛି ଏବଂ ଚାରୋଟି ହାରିଛି। ଏହାର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି ଏବଂ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ କେବଳ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଉପରେ ରହିଛି, ଯିଏ କି ୯ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ୭ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
Series Dominance Complete 🇧🇩 Bangladesh seal the series 2-0 against Pakistan. pic.twitter.com/j37ggM2pSv— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) May 20, 2026
ପାକିସ୍ତାନକୁ ୨-୦ ରେ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କଲା ବାଂଲାଦେଶ
ବାଂଲାଦେଶ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୨୭୮ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଲିଟନ ଦାସ ୧୨୬ ରନ୍ର ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ୨୩୨ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବାଂଲାଦେଶ ୩୯୦ ରନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ମୁଶଫିକର ରହିମ ୧୩୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ୪୩୭ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଇନିଂସରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ୩୫୮ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୭ ରନ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଇଥିଲା। ତାଇଜୁଲ୍ ଇସଲାମ୍ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ୨-୦ ରେ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କରିଥିଲା।
Series Won 2-0. Bangladesh defeat Pakistan and complete a dominant Test series sweep.— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) May 20, 2026
Now it’s celebration time for the Tigers. A historic moment, a proud victory 🇧🇩#BANvPAK #Bangladesh #Cricket #Tigers pic.twitter.com/y1a6fm6v1I
ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନଶିପରେ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ର୍ୟାଙ୍କିଂ କିପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ?
- ବିଜୟ ହେଲେ ଦଳକୁ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ
- ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ହେଲେ ୬ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ
- ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ହେଲେ ୪ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ
- ଦଳଗୁଡ଼ିକର ର୍ୟାଙ୍କିଂ ବିଜୟ ପ୍ରତିଶତ (PCT) ଆଧାରରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ
- ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଟପ୍-୨ ଦଳ ୨୦୨୭ WTC ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ
- ସ୍ଲୋ ଓଭର ରେଟ୍ (ଧୀମା ଓଭର ଗତି) କାରଣରୁ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପଏଣ୍ଟ କଟା ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ।