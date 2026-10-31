ବିଶ୍ୱ କୁସ୍ତି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ ମନୀଷା ଭାନୱାଲା; ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
World Wrestling Championship: ଭାରତର 29 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ମନୀଷା ଭାନୱାଲା ଶୁକ୍ରବାର (30 ଅକ୍ଟୋବର) ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ନିଜ ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି।
Published : October 31, 2026 at 3:09 PM IST
Manisha Bhanwala Gold Medal: ଭାରତର 29 ବର୍ଷୀୟ ସୁନା ଝିଅ ମନୀଷା ଭାନୱାଲା ଶୁକ୍ରବାର (30 ଅକ୍ଟୋବର) ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ନିଜ ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱିମେନ୍ସ ରେସଲିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଗଲେ ମନୀଷା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱ କୁସ୍ତି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ମନୀଷା ଆମେରିକାର କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଏବିଗେଲ୍ ନେଟ୍ଙ୍କୁ 8-6 ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏହି ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି।
59 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ବର୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା। ମନୀଷା ଏକ ହାରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷକୁ ଆଣି ଜିତିଥିଲେ। ଏକ ସମୟରେ ମନୀଷାଙ୍କ ହାତରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଯାଉଥିବା ପରି ମନେହେଉଥିଲା ଏବଂ ଭାରତକୁ କେବଳ ରନର୍ସଅପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେପରି ହେଲାନାହିଁ। ଭାରତର ଝିଅ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଏହି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ମନୀଷାଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଏକ ସମୟରେ ସେ ଆମେରିକୀୟ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କଠାରୁ 0-6 ରେ ପଛୁଆ ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ହାର ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି 8-6 ରେ ବିଜୟ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।
India’s First Woman Wrestling World Champion! 🇮🇳🥇 Manisha Bhanwala makes a stunning comeback from 0-6 to defeat USA’s Abigail Nette 8-6 in the 59kg final, becoming the first Indian woman to win gold at the World Wrestling Championships. #Cheer4Bharat https://t.co/ypP1HmCjYz— Dept of Sports, Govt of India (@IndiaSports) October 30, 2026
ସୁଶୀଲ କୁମାରଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା
ମନୀଷା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏପରି କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେସଲିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ସୁଶୀଲ 2010 ମସିହାରେ ପୁରୁଷ 66 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ।
ମନୀଷାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜର ଆଧିକାରିକ ଏକ୍ସ (X) ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୨୯ ବର୍ଷୀୟା ମନୀଷାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମନୀଷା ଭାନୱାଲାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେସଲିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହେବାର ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗୌରବମୟ ସଫଳତା ଦେଶକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।"
My warm congratulations to Manisha Bhanwala. Your remarkable achievement of becoming the first Indian woman to win Gold at the World Wrestling Championships has brought immense pride and glory to the nation.— President of India (@rashtrapatibhvn) October 31, 2026
ମନୀଷା ସେହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା 2021 ମସିହାରେ ଅଂଶୁ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଦଳୀୟ ସାଥୀ କାଜଲ ଧୋଚକ ଓ ନୀଲମ ସିରୋହୀ ହାସଲ କରିପାରିନଥିଲେ। ଭାରତ ଏହି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଦୁଇଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ସହ ସମୁଦାୟ ଚାରିଟି ପଦକ ଜିତିଛି। ତନୁ ଶର୍ମା ମହିଳା 72 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କରଣରେ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ନୀଲମ ସିରୋହୀ (50 କିଲୋଗ୍ରାମ) ଏବଂ କାଜଲ ଧୋଚକ (76 କିଲୋଗ୍ରାମ) ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜ ନିଜ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାରିବା ପରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତନୁ ଶର୍ମା କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ମନୀଷା ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ କାଜାଖସ୍ତାନର ଅଲ୍ଟିନ ଶାଗାୟେଭାଙ୍କୁ ଏକତରଫା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।