ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରେ ବଢ଼ିବ ଦଳ ସଂଖ୍ୟା, ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେଲେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍
WPL Team Expansion: ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜିତ୍ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ଲିଗ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଚାରବିମର୍ଶ ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ।
Published : October 29, 2026 at 7:34 PM IST
WPL Team Expansion: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (WPL) ରେ ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ବିଚାର କରିବ। ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜିତ୍ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ଲିଗ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଚାରବିମର୍ଶ ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ।
WPLର ଆଧିକାରିକ ୱେବସାଇଟ୍ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲିଗ୍ରେ ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାରର ସମ୍ଭାବନା ଖୋଜାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୋଚ୍, ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେକହୋଲ୍ଡର୍ସ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ।
ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମକୁ ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାରର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରବିମର୍ଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ କେବଳ ଖେଳାଳି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ କୋଚ୍, ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଓ ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେକହୋଲ୍ଡର୍ସ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।"
ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ WPL ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଏହି ଲିଗ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଉପରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଇପିଏଲ୍ ପରେ WPL ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଲିଗ୍ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଆମେ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିଛୁ ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଛୁ। ଭାରତରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ WPL ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇଛି।"
🗣️ The success of WPL has positively impacted the entire women’s cricket ecosystem: Devajit Saikia @lonsaikia The BCCI Honorary secretary reflects on #TATAWPLAuction and says that the aim is to spread the benefits among maximum cricketers with an eye on expansion. 🙌 #TATAWPL https://t.co/oVZCWPtOsO— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 29, 2026
ଅନ୍ୟପଟେ WPL 2027 ପାଇଁ ବୁଧବାର ଦିନ ମିନି ନିଲାମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ନିଲାମରେ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ନିଜ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। 27ଟି ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ଲଟ୍ ପାଇଁ 150 ଜଣ ଖେଳାଳି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଲାମରେ 25 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କିଣିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାତ ଜଣ ବିଦେଶୀ ଏବଂ 14 ଜଣ ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। 124 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ରେତା ମିଳିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସୋଫି ଡଙ୍କଲି ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଚାମରି ଆଟାପାଟୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ନିଲାମରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସୋଫି ମୋଲିନକ୍ସ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସ 1.10 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ତାଙ୍କର ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେ ଏହି ନିଲାମରେ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। WPL 2027 ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ-ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବାର ଅଛି। ଏହି ମିନି ନିଲାମ ପରେ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଦଳର ଚିତ୍ର ବହୁ ପରିମାଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।
ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଠ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କିଣିଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଛଅ ଜଣ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଚାରି ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ, ମୁମ୍ବାଇ ଓ ୟୁପି ସର୍ବାଧିକ ୧୮ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ କୋଟା ପୂରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ RCB ପାଖରେ 17 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି।