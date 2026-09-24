ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଘୋଷଣା କଲା ନିଜର ନୂଆ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ନାମ, ଲ୍ୟୁକ୍ ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କୁ ମିଳଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ
Luke Williams: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମହିଳା ଦଳର ନୂଆ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ନେଇ ଲ୍ୟୁକ୍ ୱିଲିୟମ୍ସ ନିଜର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
Published : September 24, 2026 at 2:26 PM IST
MIW New Head Coach: ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ଆଗାମୀ ସିଜନ୍ 2027 ଆରମ୍ଭରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଅଧିକ ସମୟ ବାକି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ନିଜ ମହିଳା ଦଳର ନୂଆ ହେଡ୍ କୋଚ୍ଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଗତ ସିଜନ୍ରେ ଏହି ପଦବୀ ସମ୍ଭାଳିଥିବା ଲିସା କିଟ୍ଲୀ ଏହି ଦଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଲିସା କିଟ୍ଲୀଙ୍କୁ ନିଜର ନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଡ୍ କରିବା ପରେ ସେ ଏହି ପଦ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ।
କିଟ୍ଲୀ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ନୂଆ ହେଡ୍ କୋଚ୍ଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିବାରେ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ କରିନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଲ୍ୟୁକ୍ ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କୁ ଏହି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ୱିଲିୟମ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଡବ୍ଲୁପିଏଲ୍ (WPL) ରେ କୋଚିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ସାରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷ 2024ରେ ଯେତେବେଳେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମହିଳା ଦଳ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଲ୍ୟୁକ୍ ୱିଲିୟମ୍ସ ହିଁ ଦଳର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଥିଲେ।
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମହିଳା ଦଳର ନୂଆ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ନେଇ ଲ୍ୟୁକ୍ ୱିଲିୟମ୍ସ ନିଜର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବୟାନରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଭଳି ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଓ ସଫଳ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଏବଂ ଖେଳାଳି ଓ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିଭାବାନ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ମିଳିମିଶି କିଛି ନୂଆ କରିବା, ରୋମାଞ୍ଚକର କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ରହିବ।"
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଜଣେ କୋଚ୍ ଭାବରେ ଲ୍ୟୁକ୍ ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ରେକର୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ମହିଳା ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗରେ ସେ କୋଚ୍ ଥିବା ସମୟରେ ଆଡିଲେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇ ଥର ଅର୍ଥାତ୍ 2022 ଏବଂ 2023 ମସିହାରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 'ଦ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ମହିଳା' ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ 2023 ମସିହାରେ ସଦର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରେଭ୍ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଲ୍ୟୁକ୍ ୱିଲିୟମ୍ସ ଚାର୍ଲୋଟ୍ ଏଡୱାର୍ଡସଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୋଚ୍ ଥିଲେ।
Bringing experience, ambition & a champion mindset to our MI family 💪💙— Mumbai Indians (@mipaltan) September 24, 2026
Paltan, join us in welcoming our new women’s team Head Coach, Luke Williams! 🤝
Read full story: https://t.co/xUYISgb9Pd pic.twitter.com/02LGt7GZcM
ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ 2027 ସିଜନ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେୟାର ନିଲାମୀ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଣେ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଭାବରେ ଲ୍ୟୁକ୍ ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଦଳରେ ରଖାଯିବାକୁ ଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମିନି ନିଲାମୀ ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖରେ କୋଚିଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ, ସେହିପରି ଆଗାମୀ ସିଜନ୍ ଜାନୁଆରୀ 14 ରୁ ଫେବ୍ରୁଆରୀ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଥର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିସାରିଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳ ପାଇଁ ଗତ ସିଜନ୍ ଆଶାନୁରୂପ ରହି ନଥିଲା। ଏହି ସିଜିନରେ ଦଳ ମାତ୍ର ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ସିଜନ୍ ଶେଷ କରିଥିଲେ।