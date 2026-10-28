ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2027 ନିଲାମୀ: କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା କେତେ ଟଙ୍କା? ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ଲିଷ୍ଟ୍
WPL 2027 Auction: ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଅକ୍ସନରେ ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନୂଆ ଦଳର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଖେଳାଳିକୁ ମିଳିଲା କେତେ ଟଙ୍କା...
Published : October 28, 2026 at 8:35 PM IST
WPL 2027 Auction: କୋଚିଠାରେ ଆୟୋଜିତ ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଅକ୍ସନରେ ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନୂଆ ଦଳର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଲି ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅକ୍ସନରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଓ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ମାଲିକ ମାନେ ଜୋରଦାର ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର ସୋଫି ମୋଲିନକ୍ସ ଏହି ତାଲିକାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପାଇଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସ 1.1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି।
ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କିରଣ ନବଗିରେଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ପରିଚିତ କିରଣଙ୍କଠାରୁ ଦଳ ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଆଶା ରଖିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁବ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜି. କମଳିନୀଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟ ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିଜ ସହ ଯୋଡ଼ିଛି। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରି ନିଜର ବ୍ୟାଟିଂକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି।
Another star Aussie signing for @upwarriorz 👏 Sophie Molineux joins them for a whopping INR 1.1 Crore 🔥 #TATAWPL | #TATAWPLAuction https://t.co/cdPTQujal1— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
ଅଭିଜ୍ଞ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବାଜି ଲଗାଇଛନ୍ତି। ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସ ସ୍ନେହ ରାଣା ଏବଂ ୱିକେଟକିପର ସୁଷମା ବର୍ମାଙ୍କୁ 30-30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦଳକୁ ଫାଇଦା ଦେଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଗ୍ରେସ୍ ହାରିସ୍ ମଧ୍ୟ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସର ଅଂଶ ସାଜିଛନ୍ତି। ଆୟରଲାଣ୍ଡର ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର ଓରଲାଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟ ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ନିଜ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି।
The 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗽𝗶𝗰𝗸 of the #TATAWPLAuction 2027 👏 Kiran Navgire will play for @DelhiCapitals at INR 75 lakh! 🙌 #TATAWPL https://t.co/GO8prhpsJ5— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2027 ନିଲାମୀ ତାଲିକା
|ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ (Player Name)
|ଦଳ (Team)
|ଶ୍ରେଣୀ / ବିଶେଷତ୍ୱ
|ନିଲାମ ମୂଲ୍ୟ (INR)
|ସୋଫି ମୋଲିନକ୍ସ (AUS)
|ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସ
|ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର
|୧.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
|କିରଣ ନବଗିରେ (IND)
|ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ
|ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍
|୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|ଜି. କମଳିନୀ (IND)
|ଗୁଜରାଟ ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ
|ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍
|୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|ଜେସ୍ ଜୋନାସେନ (AUS)
|ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
|ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର
|୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|ସ୍ନେହ ରାଣା (IND)
|ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସ
|ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର
|୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|ଓରଲା ପ୍ରେଣ୍ଡରଗାଷ୍ଟ (IRE)
|ଗୁଜରାଟ ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ
|ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର
|୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|ଗ୍ରେସ୍ ହାରିସ୍ (AUS)
|ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସ
|ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର
|୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|ସୁଷମା ବର୍ମା (IND)
|ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସ
|ୱିକେଟକିପର
|୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|ତେଜଲ ହସବନିସ (IND)
|ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
|ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍
|୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|ଆଶା ଶୋଭନା (IND)
|ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସ
|ବୋଲର
|୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|କ୍ଲୋଏ ଟ୍ରାୟନ (RSA)
|ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
|ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର
|୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|ଶ୍ୱେତା ସେହରାବତ (IND)
|ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ
|ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍
|୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|ଦିଶା କାସାଟ (IND)
|ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ
|ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍
|୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|ଲତିକା ଇନାମଦାର (IND)
|ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ
|ୱିକେଟକିପର
|୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|ଭାରତୀ ରାୱଲ (IND)
|ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ
|ବୋଲର
|୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|ସାନିକା ଚାଲକେ (IND)
|ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ
|ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍
|୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|କ୍ୟାଥରିନ ବ୍ରାଇସ୍ (SCO)
|ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସ
|ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର
|୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|ଉମା କାଶ୍ଭୀ (IND)
|ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ
|ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର
|୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|କିର୍ଷ୍ଟି ଗୋର୍ଡନ (SCO)
|ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ
|ବୋଲର
|୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|ମନାଲି ଦକ୍ଷିଣୀ (IND)
|ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସ
|ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର
|୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|ସହାନା ପାୱାର (IND)
|ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସ
|ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର
|୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|ସମାଇରା ରାଘବ (IND)
|ଗୁଜରାଟ ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ
|ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର
|୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|ବୃନ୍ଦା ଦିନେଶ (IND)
|ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
|ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍
|୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|ନଜମା ଖାନ୍ (IND)
|ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ
|ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର
|୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|ଅକ୍ଷିତା ଭଗତ (IND)
|ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ
|ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର
|୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ନିଲାମୀ ପୂର୍ବରୁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। WPL 2026 ର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଓ ଗୁଜରାଟ ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ନିଜର ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ସନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ନୂଆ ଭାବେ ଗଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥିଲା।
ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୟାନ କେବଳ ସେହି ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ଉପରେ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏହି ରଣନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ବାଛିବାଛି କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ବୋଲି ଲଗାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଳମେଳରେ ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେବେ, ନିଲାମୀରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କିଣିବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ପଡ଼ିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ଯେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ଗୁଡ଼ିକର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେ ସଫଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି।