ଜାନୁଆରୀ 9ରୁ WPL 2026, RCB-MI ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ଓପନିଂ ମ୍ୟାଚ

2ଟି ସହର ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଭଦୋଦରାରେ WPL ଆସନ୍ତା ସିଜିନର 22ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ ।

WPL 2026 Schedule Announced
ଜାନୁଆରୀ 9ରୁ ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍‌ 2026 (AFP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 29, 2025 at 1:47 PM IST

1 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବାଜିଲା WPLବିଗୁଲ । ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଫଟାଫଟ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍‌ 2026। ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟି ସହରରେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଭଦୋଦରାରେ WPL ଆସନ୍ତା ସିଜିନର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ । ଏନେଇ ଆଜି ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ।

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଓପନିଂ ମ୍ୟାଚ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡିଓ୍ବାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ । ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ଭଦୋଦରାର କୋଟାମ୍ବି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଚରେ ମୋଟ 22ଟି ମ୍ୟାଚ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଜାନୁଆରୀ 9ରୁ 17 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ 11ଟି ମ୍ୟାଚ ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପ୍ଲେଅଫ ସମେତ ବାକି 11 ଟି ମ୍ୟାଚ ଭଦୋଦରାରେ ହେବ । ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଲିଗ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏଲିମିନେଟର ଖେଯିବ ।

କେଉଁ ଦିନ କେଉଁଠି କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମ୍ୟାଚ?

ନଭି ମୁମ୍ବାଇ:

ଜାନୁଆରୀ 9- ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ vs ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ

ଜାନୁଆରୀ 10- ୟୁପି ଓ୍ବାରିୟର୍ଜ vs ଗୁଜୁରାଟ ଜିଆଣ୍ଟ୍ସ

ଜାନୁଆରୀ 10- ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ vs ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ

ଜାନୁଆରୀ 11- ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ vs ଗୁଜୁରାଟ ଜିଆଣ୍ଟ୍ସ

ଜାନୁଆରୀ 12- ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ vs ୟୁପି ଓ୍ବାରିୟର୍ଜ

ଜାନୁଆରୀ 13- ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ vs ଗୁଜୁରାଟ ଜିଆଣ୍ଟ୍ସ

ଜାନୁଆରୀ 14- ୟୁପି ଓ୍ବାରିୟର୍ଜ vs ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ

ଜାନୁଆରୀ 15- ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ vs ୟୁପି ଓ୍ବାରିୟର୍ଜ

ଜାନୁଆରୀ 16- ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ vs ଗୁଜୁରାଟ ଜିଆଣ୍ଟ୍ସ

ଜାନୁଆରୀ 17- ୟୁପି ଓ୍ବାରିୟର୍ଜ vs ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ

ଜାନୁଆରୀ 17- ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ vs ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ

ଭଦୋଦରା:

ଜାନୁଆରୀ 19- ଗୁଜୁରାଟ ଜିଆଣ୍ଟ୍ସ vs ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ

ଜାନୁଆରୀ 20- ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ vs ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ

ଜାନୁଆରୀ 22-ଗୁଜୁରାଟ ଜିଆଣ୍ଟ୍ସ vs ୟୁପି ଓ୍ବାରିୟର୍ଜ

ଜାନୁଆରୀ 24-ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ vs ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ

ଜାନୁଆରୀ 26-ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ vs ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ

ଜାନୁଆରୀ 27-ଗୁଜୁରାଟ ଜିଆଣ୍ଟ୍ସ vs ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ

ଜାନୁଆରୀ 30-ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ vs ୟୁପି ଓ୍ବାରିୟର୍ଜ

ଫେବୃଆରୀ 3- ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ

ଫେବୃଆରୀ 5- ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ

