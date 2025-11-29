ଜାନୁଆରୀ 9ରୁ WPL 2026, RCB-MI ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ଓପନିଂ ମ୍ୟାଚ
2ଟି ସହର ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଭଦୋଦରାରେ WPL ଆସନ୍ତା ସିଜିନର 22ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ ।
Published : November 29, 2025 at 1:47 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବାଜିଲା WPLବିଗୁଲ । ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଫଟାଫଟ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2026। ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟି ସହରରେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଭଦୋଦରାରେ WPL ଆସନ୍ତା ସିଜିନର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ । ଏନେଇ ଆଜି ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ।
🚨 NEWS 🚨— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 29, 2025
The Board of Control for Cricket in India (BCCI) is pleased to announce the schedule for the TATA Women’s Premier League 2026, to be held from 9 January to 5 February 2026.
More Details 🔽 | #TATAWPLhttps://t.co/NoAPVK1KJb#TATAWPL
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଓପନିଂ ମ୍ୟାଚ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡିଓ୍ବାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ । ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ଭଦୋଦରାର କୋଟାମ୍ବି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଚରେ ମୋଟ 22ଟି ମ୍ୟାଚ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଜାନୁଆରୀ 9ରୁ 17 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ 11ଟି ମ୍ୟାଚ ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପ୍ଲେଅଫ ସମେତ ବାକି 11 ଟି ମ୍ୟାଚ ଭଦୋଦରାରେ ହେବ । ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏଲିମିନେଟର ଖେଯିବ ।
କେଉଁ ଦିନ କେଉଁଠି କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମ୍ୟାଚ?
ନଭି ମୁମ୍ବାଇ:
ଜାନୁଆରୀ 9- ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ vs ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
ଜାନୁଆରୀ 10- ୟୁପି ଓ୍ବାରିୟର୍ଜ vs ଗୁଜୁରାଟ ଜିଆଣ୍ଟ୍ସ
ଜାନୁଆରୀ 10- ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ vs ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ
ଜାନୁଆରୀ 11- ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ vs ଗୁଜୁରାଟ ଜିଆଣ୍ଟ୍ସ
ଜାନୁଆରୀ 12- ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ vs ୟୁପି ଓ୍ବାରିୟର୍ଜ
ଜାନୁଆରୀ 13- ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ vs ଗୁଜୁରାଟ ଜିଆଣ୍ଟ୍ସ
Here's a look at all the fixtures of #TATAWPL 2026 with @mipaltan and @RCBTweets kicking things off in Navi Mumbai 📆🥳— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 29, 2025
Which match are you looking forward to the most? 🤔 pic.twitter.com/VrHr1HDgRr
ଜାନୁଆରୀ 14- ୟୁପି ଓ୍ବାରିୟର୍ଜ vs ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ
ଜାନୁଆରୀ 15- ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ vs ୟୁପି ଓ୍ବାରିୟର୍ଜ
ଜାନୁଆରୀ 16- ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ vs ଗୁଜୁରାଟ ଜିଆଣ୍ଟ୍ସ
ଜାନୁଆରୀ 17- ୟୁପି ଓ୍ବାରିୟର୍ଜ vs ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ
ଜାନୁଆରୀ 17- ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ vs ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
ଭଦୋଦରା:
ଜାନୁଆରୀ 19- ଗୁଜୁରାଟ ଜିଆଣ୍ଟ୍ସ vs ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
ଜାନୁଆରୀ 20- ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ vs ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ
ଜାନୁଆରୀ 22-ଗୁଜୁରାଟ ଜିଆଣ୍ଟ୍ସ vs ୟୁପି ଓ୍ବାରିୟର୍ଜ
ଜାନୁଆରୀ 24-ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ vs ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ
ଜାନୁଆରୀ 26-ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ vs ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ
ଜାନୁଆରୀ 27-ଗୁଜୁରାଟ ଜିଆଣ୍ଟ୍ସ vs ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ
ଜାନୁଆରୀ 30-ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ vs ୟୁପି ଓ୍ବାରିୟର୍ଜ
ଫେବୃଆରୀ 3- ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ
ଫେବୃଆରୀ 5- ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଡିସେମ୍ବର 9ରୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଷ୍ଟର୍ସ BWF ଟୁର୍ ସୁପର ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍