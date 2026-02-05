ETV Bharat / sports

ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ ନା ପୁଣି ଆରସିବି ମାରିନେବ ବାଜି? ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (WPL)ର ଚତୁର୍ଥ ସିଜିନର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁରୁବାର (୫ ଫେବ୍ରୁଆରୀ) ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC) ଏବଂ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।

WPL 2026 Final Match
ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବନାମ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 5, 2026 at 12:40 PM IST

WPL 2026 Final: ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (WPL)ର ଚତୁର୍ଥ ସିଜିନର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁରୁବାର (୫ ଫେବ୍ରୁଆରୀ) ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC) ଏବଂ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ ଟାରେ ଭଦୋଦରାର କୋଟାମ୍ବି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହି ଆରସିବି ଫାଇନାଲ୍ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏଲିମିନେଟରରେ ଗୁଜରାଟ ଜଏଣ୍ଟସ୍‌କୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛି।

WPL ଫାଇନାଲ୍ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପାଖରେ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ରଖିଛି। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ଫାଇନାଲ୍ କିନ୍ତୁ ଏହି ଦଳ କେବେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନାହି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଖରେ ଏହି ଅଭିଶପ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଛି।

ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

ଆମେ ଯଦି WPLରେ RCB ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଜେମିମାହ ରଡ୍ରିଗ୍ସଙ୍କ ଦଳ ଆଗରେ ରହିଛି। ଦୁଇଟି ଦଳ ନଅ ଥର ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଛଅ ଥର ଜିତିଥିବାବେଳେ RCB ତିନି ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।

ଶେଷ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ

RCB ନିଜର ଶେଷ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ତିନୋଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୁଇଟିରେ ହାରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ନିଜର ଶେଷ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ହାରିଛି।

WPLରେ ଉଭୟ ଦଳର ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ:

RCB 2024 ରେ WPL ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ୨୦୨୩ ରେ ପ୍ରଥମ WPL ସିଜିନ ପରଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ସମସ୍ତ ଚାରୋଟି ସିଜିନରେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତଥାପି ଏହି ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ତିନିଥର ଯଥା ୨୦୨୩, ୨୦୨୪ ଓ ୨୦୨୫ ରେ ଫାଇନାଲ ଜିତିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏଥର ଏହି ସଂଯୋଗ ଭାଙ୍ଗିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।

WPL 2026 Final ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ

ଭଦୋଦରାର ପିଚ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଭଲ ରହିଛି। ଚଳିତ WPL ସିଜିନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ହାରାହାରି ସ୍କୋର ୧୫୯ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତି।

WPL 2026 Final ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଯଦିଓ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ତଥାପି ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେହୁଏ। RCB ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଆଠଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଛଅଟି ଜିତିଛି ଏବଂ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଭଦୋଦରାରେ ସ୍ଥିର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।

WPL 2026 Final ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ?

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ଆରସିବି ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କି ମ୍ୟାଚ୍ ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ JioHotstar ଆପ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଦଳ: ଜେଲ ଲି (ୱିକେଟକିପର), ଶେଫାଲୀ ବର୍ମା, ଲୌରା ୱୋଲଭାର୍ଡ, ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗୁସ୍ (ଅଧିନାୟକ), ମାରିଜାନେ କାପ, ଚିନାଲେ ହେନେରୀ, ନିକି ପ୍ରସାଦ, ସ୍ନେହ ରାଣା, ମିନୁ ମଣି, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, ନନ୍ଦନୀ ଶର୍ମା, ଆଲାନା କିଙ୍ଗ, ତାନିଆ ଭାଟିଆ, ଲୁସି ହାମିଲଟନ୍, ପ୍ରଗତି ସିଂ, ଏଡାଲା ସୃଜାନା

ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ଦଳ: ଗ୍ରେସ୍ ହାରିସ୍, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦନା (ଅଧିନାୟକ), ଜର୍ଜିଆ ଭୋଲ୍, ରିଚା ଘୋଷ (ୱିକେଟକିପର), ରାଧା ଯାଦବ, ନାଡିନ ଡେ କ୍ଲାର୍କ, ପୂଜା ବସ୍ତ୍ରକାର, ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ, ସାୟାଲି ସାଥରେ, ଶ୍ରେୟଙ୍କା ପାଟିଲ, ଲୌରେନ ବେଲ, ଲିନସେ ସ୍ମିଥ, ଦୟାଲାନ ହେମଲଥା, ପ୍ରତ୍ୟୁଷା କୁମାର, ଗୌତମୀ ନାୟକ, ପ୍ରେମ ରାୱତ।

