ବାଂଲାଦେଶର ପରାଜୟ ପରେ ସହଜ ହେଲା ଭାରତର WTC ଫାଇନାଲ୍ ରାସ୍ତା, ଦେଖନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍
WTC Points Table: ବାଂଲାଦେଶର ପରାଜୟ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ WTC ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୫ମ ସ୍ଥାନରୁ ୪ର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
Published : October 31, 2026 at 6:33 PM IST
WTC Points Table Updates: ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ନିଜ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଛି। ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଢାକାର ଶେର-ଏ-ବାଂଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆୟୋଜକ ବାଂଲାଦେଶକୁ 8 ୱିକେଟ୍ରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2025-27 ର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ଏହି ବିଜୟର ସିଧାସଳଖ ଫାଇଦା ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ମିଳିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ପରାଜୟ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ WTC ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୫ମ ସ୍ଥାନରୁ ୪ର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଶା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇଛି।
ଢାକା ଟେଷ୍ଟରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 272 ରନ୍ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଜବାବରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ମାତ୍ର 245 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆୟୋଜକ ଦଳକୁ 27 ରନ୍ର ଅଗ୍ରଣୀ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ମାତ୍ର 142 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଇନିଂସରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ 170 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। କ୍ୟାରିବିଆନ୍ ଦଳ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ମ୍ୟାଚ୍କୁ 8 ୱିକେଟ୍ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲା। ଦଳର ବିଜୟରେ ବ୍ରାଣ୍ଡନ କିଙ୍ଗ୍ 81 ରନ୍ ଏବଂ ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ 49 ରନ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
India gain in the #WTC27 standings following West Indies' win in Mirpur 🏏 Try out the ICC World Test Championship Standings Predictor here 👉 https://t.co/T8iyDajWzL https://t.co/HcoKVaOuvu— ICC (@ICC) October 31, 2026
ଅନ୍ୟପଟେ ବାଂଲାଦେଶର ଏହି ପରାଜୟ ପରେ WTC 2025-27 ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶ 55.56 ଅଙ୍କ ପ୍ରତିଶତ ସହ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହାରିବା ପରେ ଦଳର ଅଙ୍କ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ 47.62 ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଦଳ 5ମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଏହାର ଫାଇଦା ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ମିଳିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୂର୍ବରୁ 5ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 51.52 ଅଙ୍କ ପ୍ରତିଶତ ସହ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ 26.92 ଅଙ୍କ ପ୍ରତିଶତ ସହ 8ମ ସ୍ଥାନରେ ବଜାୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ବିଜୟ ଦ୍ୱାରା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରତିଶତରେ ସୁଧାର ଆସିଛି।
ଭାରତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍
WTC 2025-27 ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ରାସ୍ତା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତକୁ ନଭେମ୍ବର 19 ରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମାଟିରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଇନାଲ୍ ଦୌଡ଼ରେ ନିଜର ଦାବିଦାରୀକୁ ମଜଭୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେବ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଉଭୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ କେବଳ ନିଜର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ WTC ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିପାରିବ।