ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ WTC ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ ଶୀର୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଭାରତକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ବାଂଲାଦେଶ
WTC Points Table: ବାଂଲାଦେଶ ଠାରୁ ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦବଦବା ବଜାୟ ରହିଛି ଏବଂ ଦଳ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
Published : August 16, 2026 at 3:09 PM IST
WTC Points Table: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଡାରୱିନଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ ୯ ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ବାଂଲାଦେଶର ଏହା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ (WTC) ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦବଦବା ବଜାୟ ରହିଛି ଏବଂ ଦଳ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ତେବେ, PCT ଆଧାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଯାଇଛି।
ବାଂଲାଦେଶର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ
ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୨୨୮ ରନ୍ର ମଜବୁତ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୨୮୪ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଦଳ ସମ୍ମୁଖରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ୫୭ ରନ୍ର ଏକ ସହଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଯଦିଓ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ଶତକଧାରୀ ତଞ୍ଜିଦ ହସନ ତମିମ ଖାତା ନ ଖୋଲି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ତଥାପି ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ମାତ୍ର ୧୪.୨ ଓଭରରେ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସହଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ଏହି ବିଜୟ ଐତିହାସିକ, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦଳ କେବେ ବି କଙ୍ଗାରୁ ଦଳକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହରାଇ ନଥିଲା।
A look at the current #WTC27 standings after Bangladesh's stellar victory against Australia 👀— ICC (@ICC) August 16, 2026
📝: https://t.co/TJt9cbipMe pic.twitter.com/STlrZu6ZUy
ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ଭାରତଠାରୁ ଆଗରେ ବାଂଲାଦେଶ
ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟର ଫାଇଦା WTC ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ମିଳିଛି। ବିଜୟ ପରେ ବାଂଲାଦେଶର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ PCT ୫୮.୩୩ ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୬୬.୬୭ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ WTC ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟେବୁଲ୍ର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର PCT ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର PCT ୮୭.୫୦ ଥିଲା ଯାହା ଏବେ ୭୭.୭୭ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଯାଇଛି। ୨୦୨୩ WTC ଚାମ୍ପିଅନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚଳିତ ଚକ୍ରରେ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୨ଟି ଟେଷ୍ଟ ହରାଇଛି। କୌତୁହଳର ବିଷୟ ଏହି କି ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ପରାଜୟ ନିଜ ମାଟିରେ ହିଁ ମିଳିଛି। ଭାରତ ୪୮.୧୫ ପ୍ରତିଶତ PCT ସହ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
WTC ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସ୍ଥିତି
ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଗଲ୍ଠାରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଯଦି ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଦଳ WTC ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଜିତିବା ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର PCT ୫୩.୩୩ ପ୍ରତିଶତ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯଦି ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ତାର PCT ୫୩.୩୩ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ ଭାରତଠାରୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଡ୍ର’ରେ ଶେଷ ହୁଏ, ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର PCT ହ୍ରାସ ପାଇ ୪୦.୦୦ ପ୍ରତିଶତ ରହିଯିବ, ଯେଉଁଠି ଭାରତର PCT ୪୬.୬୬ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଯିବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳର WTC ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ ରାଙ୍କିଂରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ।