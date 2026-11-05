ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସବୁ ରେକର୍ଡ! ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 51 ଜଣଙ୍କୁ ରେଡ୍ କାର୍ଡ, ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ୍
Football World Record: ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ରେଫରିଙ୍କୁ ମୋଟ 51ଟି ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
Published : November 5, 2026 at 11:55 AM IST
Football match controversy: ଫୁଟବଲ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ। ଅନେକ ଥର ମାମଲା ହାତାହାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ବ୍ରାଜିଲରେ ଏକ ଅଣ୍ଡର-20 ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ରେଫରିଙ୍କୁ ମୋଟ 51ଟି ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି।
ଏହି ଘଟଣା ବ୍ରାଜିଲ୍ର ମିନାସ୍ ଗେରୈସ୍ରେ ଉବରଲାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ମାମୋରେ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡର-20 କ୍ୟାମ୍ପିଓନାଟୋ ମିନେଇରୋ (ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ)ର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏଷ୍ଟାଡିଓ ପାରକେ ଡୋ ସାବିଆରେ ଖେଳାଯାଉଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ର 54ତମ ମିନିଟ୍ରେ ମାମୋରେ ଏକ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ନିଜର ଅଗ୍ରଣୀକୁ 3-1 କରିନେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ରେଫରିଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମାମୋରେର ଫରୱାର୍ଡ ଖେଳାଳି ଡାଭି ଗୋଲ୍ କରିବା ପରେ ବିପକ୍ଷ ଦଳର ବେଞ୍ଚ୍ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଖେଳାଳି (ସବ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍) ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଚିଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଉବରଲାଣ୍ଡିଆର ଗୋଲ୍କିପିଙ୍ଗ୍ କୋଚ୍ ପାଉଲୋ ସର୍ଜିଓ ଡାୟସ୍ ଡସ୍ ସାଣ୍ଟୋସ୍ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଡାଭିଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖୁଦେଖୁ ଏହି ବିବାଦ ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଥିଲା।
GUINNESS WORLD RECORD HAS BEEN BROKEN IN BRAZIL IN A FOOTBALL GAME. A Guinness World Record was broken for the number of red cards in a single game, the Minas Gerais Under-20 Championship clash between Uberlândia and Mamoré saw 51 sendings off, including 43 players and eight members of coaching staff 🤯🟥 A mass brawl that began in the 54th minute saw the referee break a record that had stood since 2011 for the most expulsions in a single fixture, according to reports from O Tempo 😭 The referee's report indicated that the chaos wasn't limited to the players. Six ball boys reportedly participated in the aggression, throwing punches, kicks, and objects at players and members of the Mamoré coaching staff. Stretchers and chairs were also used in the fighting that took close to 40 minutes to subside, while local military police were forced to attend to assess the vandalism inside the stadium after the air had cooled 🇧🇷— Peter O.U (@Parisdreams_emp) November 4, 2026
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସବୁ ଲୋକମାନେ ମାମୋରେର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଚେୟାର ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରକୁ ଡକାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ମାମୋରେର ସଦସ୍ୟମାନେ ଡ୍ରେସିଙ୍ଗ୍ ରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 43 ଜଣ ଖେଳାଳି, 8 ଜଣ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ 2 ଜଣ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଯାଇଛି।
51ଟି ରେଡ୍ କାର୍ଡ ସହିକ ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 51ଟି ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଯିବାର ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଖେଳାଳି, ଅଫିସିଆଲ୍ ଓ ଦଳର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ମୋଟ ୫୧ ଜଣ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 43 ଜଣ ଖେଳାଳି, 8 ଜଣ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ 2 ଜଣ ବୋର୍ଡ ଅଫିସିଆଲ୍ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଯିବାର ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଦୁଇଟି କ୍ଲବ୍ କ୍ଲେପୋଲ୍ ଏବଂ ଭିକ୍ଟୋରିଆନୋ ଏରେନାସ ନାମରେ ଥିଲା। 2011 ମସିହାରେ ପଞ୍ଚମ ଡିଭିଜନର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରେଫରି ମୋଟ 36ଟି ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଇଥିଲେ। ବ୍ରାଜିଲରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ସେହି ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି।