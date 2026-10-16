ଅବସର ନେଲେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡଧାରୀ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର
ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
Published : October 16, 2026 at 4:44 PM IST
Poonam Raut Retires: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଶୁକ୍ରବାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି। ୧୬ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଆଜି (୧୬ ଅକ୍ଟୋବର) ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଦିଗ୍ଗଜ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପୁନମ ରାଉତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ପୁନମ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
୩୭ ବର୍ଷୀୟା ପୁନମ ରାଉତ ଗୁରୁବାର ୧୫ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସୁଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଏହି ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିଗତ ୫ ବର୍ଷ ହେବ ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ବାହାରେ ରହିଥିଲେ। କେବଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ବିଗତ ସମାନ ବର୍ଷ ହେବ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇନଥିଲେ। ଏପରିକି ଡବ୍ଲ୍ୟୁପିଏଲ୍ (WPL) ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା।
ଏହି ସବୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପୁନମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁନମ ରାଉତଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲମ୍ବା ରହିଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ କିଛି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦୧୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପୁନମ ସର୍ବାଧିକ ୮୬ ରନ୍ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ।
Wishing Punam Raut the very best for all her future endeavours 🙌 #TeamIndia | @raut_punam https://t.co/usu4WPZY8Y— BCCI Women (@BCCIWomen) October 16, 2026
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପୁନମଙ୍କ ନାମରେ ମହିଳା ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ମିଶି କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୩୨୦ ରନ୍ର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଏହା ମହିଳା ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ କେବଳ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ର ରେକର୍ଡ ନୁହେଁ, ବରଂ ୩୦୦ ରନ୍ରୁ ଅଧିକର ଏକମାତ୍ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ପୁନମ ଏହି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ୧୦୮ ରନ୍ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ।
ପୁନମଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର
ପୁନମଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ ଟି୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ମଧ୍ୟ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ପୁନମଙ୍କ ଟି୨୦ କ୍ୟାରିୟର ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ହିଁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟରେ ପୁନମ ୨୦୨୧ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ମୋଟ ଉପରେ ପୁନମ ୪ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧ଟି ଶତକ ସହାୟତାରେ ୨୬୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ୭୩ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପୁନମଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ୨୨୯୯ ରନ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୩ଟି ଶତକ ଏବଂ ୧୫ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ଥିଲା। ସେହିପରି ୩୫ଟି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ୪ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହାୟତାରେ ୭୧୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
|ଫର୍ମାଟ୍
|ମ୍ୟାଚ୍
|ରନ୍
|ଶତକ
|ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ
|ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର
|ଟେଷ୍ଟ (Test)
|୪
|୨୬୪
|୧
|୦
|୧୩୦
|ଦିନିକିଆ (ODI)
|୭୩
|୨୨୯୯
|୩
|୧୫
|୧୦୬*
|ଟି୨୦ (T20I)
|୩୫
|୭୧୯
|୦
|୪
|୫୬