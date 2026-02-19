ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଅଲୋଡ଼ା ରେକର୍ଡ, ବିଶ୍ୱକପରେ ‘ଡକ୍-ମ୍ୟାନ୍’ ସାଜିଲେ ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟର
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତୀୟ ଓପନର୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ନିଜର ଚମକ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି।
Published : February 19, 2026 at 9:44 AM IST
Abhishek Sharma T20 WC 2026: ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟର ନମ୍ବର-୧ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମାରୁ ଭଲ ଚାଲିନାହିଁ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତୀୟ ଓପନର୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ନିଜର ଚମକ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ପୁଣି ଥରେ ଶୂନରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଅଭିଷେକ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ଏହା ତାଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ‘ଡକ୍’ (Duck)।
ଜର୍ସି ବଦଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଲାନି
ନେଦରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିଷେକ କିଛି ନୂଆ କରିବା ଆଶାରେ ସହ-ଖେଳାଳି ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ‘ଟ୍ରିକ୍’ ମଧ୍ୟ କାମ କଲାନି। ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ପରିଚିତ ଅଭିଷେକ ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାତ୍ର ୪ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ଶୂନରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ତ ସେ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ହିଁ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ‘ଗୋଲଡେନ୍ ଡକ୍’ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ମଝିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ନାମିବିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ।
Not a run in the World Cup so far for Abhishek Sharma... pic.twitter.com/ipzw11Mfc5— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 18, 2026
୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ ଥର ଶୂନ (Duck) ରନରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଏହି ତାଲିକାରେ ସେ ବାଂଲାଦେଶର ପରଭେଜ୍ ହୁସେନ୍ ଇମନ ଓ ନେପାଳର କୁଶଲ ଭୁର୍ତ୍ତେଲଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ସାମ ଆୟୁବ (୬ଟି ଡକ୍) ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି।
ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଡକ୍ ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ଟି-୨୦ ଓପନର୍
୬ - ସୈମ ଆୟୁବ (ପାକିସ୍ଥାନ, ୨୦୨୫)
୫ - ଚାଲୋଏମୱଙ୍ଗ ଚାଟଫାଇସାନ (ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ୨୦୨୪)
୫ - କୁଶଲ ଭୁର୍ତ୍ତେଲ (ନେପାଳ, ୨୦୨୪)
୫ - ଧର୍ମ କେସୁମା (ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ୨୦୨୫)
୫ - ପରଭେଜ୍ ହୁସେନ୍ ଇମନ୍ (ବାଂଲାଦେଶ, ୨୦୨୫)
୫- ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (ଭାରତ, ୨୦୨୬)
🚨 SURYA KUMAR YADAV SAID ABOUT ABHISHEK SHARMA 🚨— lndian Sports Netwrk (@IS_Netwrk29) February 19, 2026
Surya Kumar Yadav Said 🗣️
" we all know what abhishek sharma is capable of. yes, things aren’t quite going his way with the bat right now, but we are not worried about that at all. i’m confident he will return to scoring runs… pic.twitter.com/7sHP0w22X1
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶେଷ ୭ଟି ଇନିଂସରେ ଏପରି ରହିଛି ସ୍କୋର: ୦, ୬୮ (ଅପରାଜିତ), ୦,୩୦,୦,୦,୦
କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରାଫ୍ କିନ୍ତୁ ଦମ୍ଦାର
ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଫର୍ମ ଖରାପ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଓଭରଅଲ୍ ଟି-୨୦ କ୍ୟାରିୟର ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ୪୦ଟି ମ୍ୟାଚର ୩୯ଟି ଇନିଂସରୁ ସେ ୧୨୯୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ୨ଟି ଶତକ ଓ ୮ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ଅଛି। ୧୯୩.୨୯ର ବିସ୍ଫୋରକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଅଭିଷେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏକ ଶିକ୍ଷା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶଂସକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କି ସେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଜର ପୁରୁଣା ଫର୍ମକୁ ଫେରିବେ।