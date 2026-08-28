ETV Bharat / sports

ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬: ଜର୍ମାନୀକୁ ୩-୧ ଗୋଲରେ ହରାଇ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭାଙ୍ଗିଲେ ୫୨ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ

ହକି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଥିଲା।

Indian Womens Hockey Team Defeats Germany
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଲେ ୫୨ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ (gettyiamges)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2026 at 10:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନେଦରଲାଣ୍ଡସରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜର୍ମାନୀକୁ ୩-୧ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଦଳ ୫୨ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏହି ମୁକାବିଲାଟି ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି।

ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଥିଲା। ଏହାପୂର୍ବରୁ ୧୯୭୪ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୫ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଦଳର ଏହି ବିଜୟରେ ନବନୀତ କୌର ଏବଂ ଇଶିକାଙ୍କ ଅବଦାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ନବନୀତ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ଇଶିକା ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ତିନିଟି ଯାକ ଗୋଲ୍ ଶେଷ ୧୭ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା।

ଜର୍ମାନୀ ଓ ଭାରତ ମହିଳା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲାର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ବିନା ଗୋଲ୍‌ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ଦଳ ଗୋଲ୍ କରିପାରିନଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଦଳକୁ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦଳ ଏହାକୁ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରିଣତ କରିପାରିନଥିଲେ।

ମୁକାବିଲାର ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ୪୩ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଭାରତର ଇଶିକା ଦଳ ତଥା ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମିନିଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ୪୪ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ନବନୀତ ଦଳ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତିନିଟି କ୍ୱାର୍ଟର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଗ୍ରଣୀ ୨-୦ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟରର ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ନବନୀତ କୌର ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଦଳ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଗୋଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ୩-୦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁକାବିଲାର ଶେଷ ଭାଗରେ ଜର୍ମାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ୫୯ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଜର୍ମାନୀର ଲିନ୍ କ୍ରିଙ୍ଗ୍ସ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ କରି ସ୍କୋରକୁ ୧-୩ କରିଦେଇଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସ୍କୋର ରହିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ୩-୧ ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲା।

ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ ରୁ ସଲିମା ଟେଟେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଲ୍‌ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଡ୍ର ହେବା କାରଣରୁ ଭାରତକୁ ସେମିଫାଇନାଲ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୧୯୭୪ ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂସ୍କରଣରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଶୋଅର୍ଡ ମାରିନେଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ପାଇଁ ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନର ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନଜନକ ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ ସମାପ୍ତି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଇତିହାସ ରଚିଲେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ: ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଜିତିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚେସ୍ ଟୁର୍ ଟାଇଟଲ୍

AIFF କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ବ୍ରାଜିଲ୍ ପରେ କୋଲକାତାରେ ଉରୁଗୁଏ ଦଳ ସହ ଲଢ଼ିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

କଲମ୍ବୋ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ର’ ପରେ ବି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିପାରିବ କି WTC ଫାଇନାଲ୍? ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ସମୀକରଣ

TAGGED:

INDIAN WOMENS HOCKEY
NDIA VS GERMANY HOCKEY 2026
SALIMA TETE
ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
HOCKEY WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.