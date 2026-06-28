ETV Bharat / sports

କ୍ରିକେଟ ଜଗତ ସ୍ତବ୍ଧ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ହଠାତ୍ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ

Ben Stokes Retirement: ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ହଠାତ୍ ଅବସର ଘୋଷଣା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି।

Ben Stokes Retirement
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ହଠାତ୍ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 28, 2026 at 8:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ben Stokes Retirement: ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ହଠାତ୍ ଅବସର ଘୋଷଣା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍‌ରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ତୃତୀୟ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ବୋଲି ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜର୍ସିରେ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ ନାହିଁ। ନିକଟରେ ନାଇଟ୍‌କ୍ଲବ ବିବାଦ ଏବଂ ଟିମ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ବ୍ୟାନ୍ ସାମ୍ନା କରିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଷ୍ଟୋକ୍ସ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଏକ ଭାବୁକ ତଥା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହିତ ୨୦୨୨ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକତ୍ୱର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଯିବ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚରେ ଜନ୍ମିତ ଏବଂ କମ୍ବ୍ରିଆରେ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ହ୍ୱାଇଟ୍-ବଲ୍ (ସୀମିତ ଓଭର) କ୍ରିକେଟ୍‌ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୩ ରେ ଆଡିଲେଡ୍ ଆସେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟୋକ୍ସ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ଏଭଳି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ମନେହେଉଥିଲା। ୨୦୧୯ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଅପରାଜିତ ୮୪ ରନର ଇନିଂସ ମ୍ୟାଚକୁ ସୁପର ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଠିକ୍ କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ହେଡିଙ୍ଗ୍‌ଲେ ଆସେସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ୧୩୫ ରନର ଐତିହାସିକ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପ୍ରାୟ ହାରିଯାଇଥିବା ଏକ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୨୦୨୨ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ଏବଂ ୨୦୧୬ ରେ କେପଟାଉନରେ ଖେଳିଥିବା ୨୫୮ ରନର ଇନିଂସ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା।

ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ଏହି ଆକସ୍ମିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରିଚାର୍ଡ ଥମ୍ପସନ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, 'ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଇଂଲଣ୍ଡର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଜଣେ ମହାନ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ନିଜ ପିଢ଼ିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନାୟକ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହୁଛନ୍ତି। ଚାପ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ପଡ଼ିଆରେ କେବେ ହେଲେ ହାର ନ ମାନିବାର ମନୋଭାବ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ଜୀବିତ ରହିବ। ସେ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ସକାରାତ୍ମକତା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ଜଣେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲର, ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଜଣେ ଚରିତ୍ରବାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହରାଉଛୁ।'

ଇସିବିର ସିଇଓ ରିଚାର୍ଡ ଗୁଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ଅବଦାନର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଂଲିଶ କ୍ରିକେଟରେ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଗୁଲ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, 'ଷ୍ଟୋକ୍ସ କେବଳ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାରିୟରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଆବେଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଅତୁଳନୀୟ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବା ଆକଳନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଏବଂ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ।' ଅନେକ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଶକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଏକାସଙ୍ଗେ ଅବସର ନେଲେ ୩ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି

୧୪୯ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ବଦଳାଇଲେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ; କଲେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ

TAGGED:

BEN STOKES ANNOUNCES RETIREMENT
ENGLAND TEST CAPTAIN RETIREMENT
WHY BEN STOKES RETIREMENT
ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଅବସର
BEN STOKES RETIREMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.